„Jeli jsme na MČR s tím, že se pokusíme zabojovat o cenné kovy. Někteří z týmu měli na to, aby si z mistrovství přivezli slušný výsledek, jiní se zase šampionátu zúčastnili poprvé a teprve získávali zkušenosti,“ uvedla Petra Štraub, která Fénix Plzeň založila před třemi lety a v klubu se mimo jiné věnuje také koučinku.

„Učím naše závodníky, jak zdolávat překážky a zároveň je udržuji v obecné kondici. Máme i další tréninky, jako je třeba crossfit, kde rozvíjíme sílu a běháme,“ prozradila usměvavá žena.

Všichni úspěšní závodníci z plzeňského Fénixu získali na MČR medaile na trati 3K. „Závod jsem si sama moc užila. Sedlo mi také to, že závod byl více o překážkách než o běhu. Z prvního místa jsem ale byla překvapená, protože jsem neměla moc naběháno a po zranění, jenž mě trápilo, se mi ještě úplně nezahojily prsty, které jsou v tomto sportu potřeba,“ vysvětlila Petra Štraub.

Ve „věkovce“ od 16 do 17 let se druhým místem blýskl mladík Jan Klas. „Kdyby mi dva roky zpátky někdo řekl, že začnu sportovat, běhat závody, a že se zúčastním mistrovství republiky, asi bych se mu vysmál. Dnes je to ale realita a já se dostal na bednu na MČR v OCR se stříbrnou medailí v ruce a reprezentuji přitom Fénix Plzeň. Splněný sen, za kterým jsem si devět měsíců šel a poctivě trénoval,“ rozplýval se mladík.

Nečekanou medaili se stříbrným nádechem získal i Jakub Kratochvíl ve věkové kategorii od 18 do 24 let. „3K na MČR většinou nevyhrávají běžci, ale opravdoví OCR závodníci. Díky tréninkům s týmem jsem byl ale na těžké překážky připravený, což se nakonec na konečném výsledku podepsalo,“ liboval si Kratochvíl.

Posledním medailistou byl David Štraub. Ten byl v kategorii od 35 do 39 let rovněž druhý. „Jsem hlavně moc rád, že se v letošních komplikovaných podmínkách podařilo uspořádat takto hezké MČR. Od loňského roku (vloni se MČR konalo v areálu skokanských můstků v Harrachově – pozn. autora) se opět zvedla náročnost překážek, takže druhé místo je pro mě nad očekávání dobrý výsledek, odměna za celoroční trénink a zároveň motivace do další práce,“ sdělil Deníku David Štraub.

MČR se z pohledu plzeňského klubu zkrátka vydařilo po všech stránkách. „Nejdříve to sice vypadalo, že se šampionát vůbec neuskuteční, ale nakonec se všechno povedlo. Určitě se náš tým, který v Klatovech reprezentovalo celkem deset členů, už nyní těší na MČR v příštím roce. Doufám, že naše výprava bude minimálně stejně početná jako letos,“ přeje si Petra Štraub, bramborová medailistka z evropského šampionátu v Polsku ve své Age Group kategorii.

O ORGANIZACI FÉNIX PLZEŇ

Plzeňský klub založila v závěru roku 2017 Petra Štraub, jež je trenérka týmu, ale také aktivní závodnice. V klubu se věnují především přípravě na překážkové sporty, najdou se tam ale také dobrovolní hasiči, kteří se připravují na hasičské závody nebo členka, která jezdí Dračí lodě. Fénix Plzeň má v současnosti dvacet členů ve věku od 16 do 43 let.



Členové klubu se na letošním MČR v OCR v Klatovech neztratili, když v kategorii Age Group vybojovali čtyři medaile (3x stříbro a 1x zlato). MČR se zúčastnili Petra Štraub, Jan Klas, David Štraub, Jakub Kratochvíl, Bronislav Kováčik, Božena Pylypovová, Martin Klaška, Marian Stěnko, Miroslav Fencl a Dagmar Bořínková.