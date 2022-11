Další krok vzhůru na mezinárodní scéně chtěli udělat organizátoři populárního závodu horských kol ve Stupně na Rokycansku. Poté co letos v létě uspořádali na vylepšené trati u areálu Ultramarinka s úspěchem domácí šampionát v cross country, namířili si to v hierarchici Mezinárodní cyklistické unie (UCI) do kategorie C2. Což mělo přitáhnout zase výraznější zahraniční konkurenci. Tahákem by kromě více bodů do ranku UCI byl i přímý souboj s českou jedničkou a stupenským odchovancem Ondřejem Cinkem. Závod se měl konat 19. a 20. srpna 2023, jenže teď je vše jinak.