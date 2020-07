Šlo o jedny z prvních cyklistických závodů v Evropě po rozvolnění situace spojené s koronavirovou pandemií a na dráze v areálu SK Rapid na Lopatárně se také proháněla hvězdná konkurence včetně českých hvězd, jako jsou Roman Kreuziger, Zdeněk Štybar a další.

Závěrečné dějství série, Velkou cenu Penco, vyhrál Jan Ryba z pořádajícího týmu AC Sparta před Nicolasem Pietrulou (Dukla Praha) a dalším sparťanem Denisem Rugovacem.

Po minulém hladkém závodě Rubáš, který je zároveň šéfem cyklistické Sparty, nachystal jezdcům klasické kritérium na 60 okruhů s bodováním v každém kole, ale start a cíl nově situoval na protilehlou rovinku oválu než obvykle. Cyklisté tak nespurtovali po zdolání stoupání, ale boj o body rozjížděli z kopce.

„Blížilo se to víc klasickým dojezdům ve městě, kdy v závěru přijde zatáčka a pak dvě stě, tři sta metrů dlouhá cílová rovinka. Spurt nebyl do tahu, ale do rychlosti. Ti, co uspěli, si nestěžovali,“ komentoval Rubáš s úsměvem novinku na závěr série.

Boj o prvenství byl napínavý až do konce. Rybovi zdatně sekundoval dráhař Nicolas Pietrula. Ještě deset kol před koncem vedl, ale Ryba ho s podporou týmu dokázal předstihnout, když vyhrál i poslední spurt. Výrazně mu k tomu pomohl i nakonec třetí Rugovac.

Úniky zkoušel zaskočit závodní pole Martin Boubal z CT Weber. Ačkoliv zkušený borec, který na Lopatárně v minulosti často vyhrával, potvrzuje návrat do formy a v útocích ho podporoval i Michal Schuran (CK Příbram), na početní převahu soupeřů to nestačilo. Schuran skončil čtvrtý a Boubal ještě o příčku níž.

Nejlepším zahraničním jezdcem byl na šestém místě Němec Henri Uhlig (Rad Net Team Rose) před bratrem Oscarem, závodícím nyní za Spartu.

Souboj veteránů vyhrál Petr Ruman z Cyklo Atom. Závod kadetů a žáků ovládli jezdci týmu Roman Kreuziger Academy, když vítězství slavil Vojtěch Církva.

O víkendu čeká cyklisty úvodní podnik Českého poháru v Záboří u Blatné a pak závod Lidice. Na Lopatárně by se mělo znovu závodit v závěru srpna při startu Giant ligy.