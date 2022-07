Zdá se tedy, že k cestě do semifinále, které bude v srpnu hostit Londýn, by jí mohla stačit jakákoliv výhra. A už postup mezi čtyři nejlepší je finančně zajímavý.

„Zdá se, že forma se zvedá. Cítím se každým dnem lépe a lépe,“ hlásila Martina Jindrová ještě před odletem za moře. Měla za sebou i tréninkový kemp v rakouském Linci se slovinským koučem.

„Měl perfektně nastudovanou soupeřku, trénovali jsme přímo na ni,“ pokračovala bývalá karatistka. V přípravě nemohl chybět ani oblíbený tenis. Od neděle už je v Atlantě, kde po půlnoci z pátku na sobotu českého času půjde do boje, ve hře je přes půl milionu korun.

Musím zbít soupeřku víc než ona mě, říká zápasnice MMA Jindrová

Propočítávala už jste si, jestli bude na postup do semifinále stačit pouhá výhra?Ano, ale ono je to hodně zamotané. Mohlo by stačit vítězství na body. Ale když nás bude mít víc šest bodů, nevím přesně, co rozhoduje.

Může na tohle člověk myslet i při zápase? Aby se nepouštěl do nějaké zbytečné akce?

Ne, já půjdu tvrdě za vítězstvím. Abych si postup pojistila, bylo by lepší vyhrát taky před limitem. To by potom znamenalo i lepší los pro semifinále.

Zdá se, že si věříte…

Jo, cítím se lépe než na začátku. To jsem měla před premiérou v PFL za sebou dvě prohry v řadě, moc jsem si nevěřila. Bála jsem se třetí porážky, to vítězství v kvalifikaci mě nakoplo.

Čím se vyznačuje vaše kazašská soupeřka, prý je to bývalá judistka?

Hmm, má černý pásek v judu. Nevím přesně, co to znamená, ale já mám v karate hnědý. To je taky dobrý. (usměje se)

Co tedy od zápasu čekáte?

Její souboj s Larissou Pacheco, která je obrovská a dává soupeřkám většinou K.O., jsem na posledním galavečeru viděla na vlastní oči. A dopadlo to stejně, do minuty byl konec.

Senzační zlato na úvod. Juniorka Spěšná je mistryní Evropy v short tracku

Lze si z toho zápasu vůbec něco vzít?Myslím, že osm týdnů po takovém mači jít znovu do klece, na psychice moc nepřidá. To by mohla být moje výhoda, ale uvidíme.

Ale spíš to vypovídalo o tom, že Pachecová je výkonnostně jinde, nebo se pletu?

Larissa je fakt hodně silná, shazuje hodně kilo a i tak mívá velkou váhovou převahu. Navíc už ani nevypadá moc jako holka.

Pojďme ale zpátky k vaší soupeřce. Už jste přemýšlela o taktice?

Zase nechci jít na zem, chci ji mlátit zdálky v postoji, třeba ji kopnout do hlavy. Myslím, že jsem rychlejší. Ale na krátkou vzdálenost je nebezpečná, mohla by mě strhnout na zem. Pak bych to měla hodně těžké. Musela bych se snažit dostat co nejrychleji zpátky na nohy.

Jak snášíte tlak okolí, očekávání jsou velká? Cítíte, že jste blízko splnění snu?

Snažím se nepřipouštět si to, chci jít do boje s čistou hlavou. Ano, o postupu do semifinále jsem mluvila od začátku a teď je to blízko!

Ale musí to být i finanční rozdíl, být mezi čtyřmi nejlepšími, nebo teď vypadnout. Chcete o tom mluvit?

Zatím je každý postup vždycky dvojnásobek, k tomu jsou další bonusy. Největší rozdíl je pak v samotném finále, kde ta druhá bere 50 tisíc dolarů zatímco vítězka 850 tisíc.

Stoprocentně chci zůstat v Plzni, říká Mihálik o svojí pozici ve Viktorii

Takže ne rovný milion?Ne, ale i tak je to zajímavé.

A kolik vy byste si vydělala postupem do semifinále?

Každý to má jinak ošetřené smlouvou. Nevím, jestli o tom můžu mluvit. Ale asi jo, když postoupím, vydělám si 600 tisíc korun čistého. Postup do semifinále by mi navíc nejspíš vynesl smlouvu i na příští sezonu. Když už je to tak zajímavé, ještě rok bych dala. Ať z toho něco mám, doteď jsem zápasila zadarmo nebo za málo peněz.

Řečí čísel

Pořadí po 1. kole: 1. Pachecová (Braz.) 6 bodů, 2. Harrisonová (USA), 3. JINDROVÁ (ČR), 4. Kolesnykovová (Ukr.), 5. Buddová (USA) všechny 3 body, 6. Montesová (Mex.), 7. Melová (Braz.), 8. Mochnatkinová (Rus.), 9. Fayzallanová (Kaz.) bez bodu, 10. Fabianová (Austr.) -1 bod (trest, nenavážila).

Dvojice pro 2. kolo: Harrisonová – Youngová (USA), Pachecová – Fabianová, Mochnatkinová – Montesová, JINDROVÁ – Fayzallanová, Kolesnyková – Melová.