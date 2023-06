„Byla jsem z toho trošičku v šoku, nečekala jsem to, protože si doteď myslím, že soupeřka byla k poražení. Ale nepovedlo se mi to a mám co napravovat,“ usmála se 32letá Plzeňačka.

Kráska z klece. Soustředím se jen na přítomnost, ne na prohry, říká Jindrová

Z těžké porážky už se vzpamatovala, i když jí lékaři po úderu na hlavu určili, že nesmí 60 dní do ringu se sparringem. „Úplně jsem je neposlechla a vymstilo se mi to. Dostala jsem ránu a bolela mě hlava,“ popisovala Jindrová s tím, že pak už nucenou pauzu dodržela. Spolupracovala opět s koučem Janem Mühlfaitem. „Hodně mi pomohl. Cítím se silnější,“ pochvalovala si. Zápas se slavnou Kanaďankou bere především jako velkou výzvu.

„Mám obrovskou motivaci. Je to nesmírně zkušená zápasnice, bude jí čtyřicet let. Vždycky jsem s ní chtěla bojovat. Je to srdcařka, určitě bude perfektně fyzicky připravená,“ přemýšlela Martina Jindrová nahlas o tom, kdo ji v kleci čeká.

„O to víc chci proti ní uspět, beru jakoukoliv výhru. Nic není ztraceno, porazit takovou hvězdu by byl obrovský úspěch a nakoplo by mě to,“ pokračovala. „Jsem výborně připravená. Do závěru jsem dala všechno, odjela jsem i na soustředění do Rakouska,“ popisovala Jindrová.

FOTO, VIDEO: Jindrová dostala tvrdé k.o., museli ji prohlédnout lékaři

A co by mělo vést k úspěchu? „Asi jako každý zápas pro mě. Musím se držet boje v postoji, protože na zemi mají ty holky oproti mně víc zkušeností. Potřebuju spíš boxovat, protože kopy ona dobře vykrývá,“ vypozorovala z videa. „Myslím, že jsem mnohem rychlejší, když se udržím v postoji, tak vyhraju,“ dodala odhodlaně.

Udrží si naději na postup do semifinále?