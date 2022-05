I přes výhru 28:22 viděl plzeňský kouč ve hře svých svěřenců situace, na kterých se dalo mezi čtvrtým a pátým zápasem zapracovat. „Zároveň některé věci lehce poupravíme v reakci na způsob hry soupeře. Ale žádné velké změny se očekávat nedají,“ naznačil Štochl.

Po karetním trestu se vrací spojka Jan Stehlík. K dispozici bude i pivot Jakub Šindelář, který dostal v 11. minutě červenou kartu. Trenér je proto rád, že bude mít oba pivoty. Po vyloučení Šindeláře v Zubří musel na tomto postu improvizovat. Na pivotu se vedle Daniela Režnického objevila spojka Jakub Douda.

„To byl vcelku jasný tah, protože Kuba Douda hrál pivota v mládežnické kategorii. Je to univerzální hráč, de facto hrál všechno. Když to řeknu ošklivě, tak s ním jde zalepit v podstatě jakýkoliv post. Pořád se vytahuje, že by zvládl i brankáře, čemuž nevěřím (smích). Doufám, že to nebudeme muset zkoušet,“ uvedl s úsměvem šestačtyřicetiletý trenér.

Na postu gólmana v sérii Plzně se Zubřím vyniká Filip Herajt, který zastiňuje reprezentačního brankáře Valachů Šimona Mizeru.

„Filipovy výkony jsou od série s Brnem skvělé a mám z toho radost. Není to náhoda, protože v tréninku vidím, jakým způsobem pracuje. Ono je poznat, jestli gólman chytá na náhodu a vyjde mu jeden nebo dva zápasy, anebo jestli jsou ty výkony výsledkem dlouhodobější činnosti,“ tvrdil Petr Štochl.

Výhoda Talentu oproti mnoha jiným extraligovým týmům je podle něj v tom, že má dva skvělé gólmany. „Ale zrovna proti Zubří to výhoda není, protože to má také dva výborné brankáře. Nicméně máme Filipa se skvělou formou a Karla (Šmída, pozn. aut.), který v každém zápase chytí jednu dvě sedmičky. Momentálně je to rozdělené takhle, ale samozřejmě se může stát, že se do branky dostane Karel. Ale při kvalitě obou gólmanů by to nebyl zásadní problém,“ je přesvědčen trenér Talentu.

Plzeň a Zubří se v této sezoně utkaly osmkrát a zítra je čeká devátý vzájemný duel. „Kromě dvou posledních zápasů vždy vyhráli domácí. Teď je to jeden zápas o všechno pro oba týmy. Za poslední dva roky jsme odehráli všechny série play-off na čtyři nebo na pět utkání. Takže s těmito infarktovými zápasy máme zkušenosti, ale nemůžeme se spoléhat na to, že pátý zápas se Zubřím odehrajeme pouze zkušenostmi,“ uzavřel trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

