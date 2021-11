S výjimkou minulého roku, kdy se kvůli koronaviru nedohrály všechny sportovní soutěže, mělo finále play-off házenkářské extraligy od roku 2018 stejné obsazení. Třikrát v řadě se v něm střetly Talent tým Plzeňského kraje a Baník Karviná. Souboj těchto dvou nejlepších mužstev posledních sezon je na programu v pátek od 19.15 hodin v Karviné za asistence kamer ČT Sport.

Posledním vzájemným zápasem házenkářů Talent týmu Plzeňského kraje (v modrém) a Karviné bylo 30. května 5. finále play-off 2021 v Karviné (na snímku), kde vyhrála Plzeň a slavila titul. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Tato předehrávka 11. kola extraligy házené je šlágrem nejen díky výsledkům obou klubů z posledních let, ale i z probíhající sezony. Po deseti odehraných zápasech je první Talent a druhá Karviná, přičemž oba mají stejně bodů a bilanci devět výher a jednu porážku. Tu Baník utrpěl v minulém kole na palubovce Lovosic. „Nepředpokládám, že se prohra na hráčích Karviné nějak projeví. To, že prohráli, může být pro nás nevýhoda, protože do utkání s námi dají úplné maximum a k zápasu přistoupí velmi vážně. Oba týmy jsou na stejném bodovém zisku, takže utkání vnímám nejen jako souboj o první místo, ale spíš i boj o psychologickou výhodu,“ řekl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.