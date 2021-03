Už ve středu plzeňské házenkářky čeká od 17 hodin utkání ve Zlíně.

Po dobrém úvodu zápasu jste vedly 2:0, ale poté jste za třináct minut daly jediný gól. Čím to bylo?

Neproměnily jsme spoustu vyložených šancí ani se nám nedařilo plnit pokyny trenéra. Celý zápas nám nějak nevyšel. Na hřišti Dunajské Stredy jsme se před dvěma týdny držely v kontaktu mnohem déle a nakonec prohrály o devět branek.

V tomto utkání jste však zažila svůj nejpovedenější střelecký zápas mezi ženami. S tím jste spokojená?

Ano, ze tří gólů mám radost. Alespoň něco se povedlo.

V 18 letech nastupujete v elitní česko-slovenské soutěži. Co to pro vás znamená?

Moc si toho vážím. Je pro mě úplně nová zkušenost hrát už jen mezi dospělými. Opravdu si to užívám.

Nepatříte zrovna mezi nejvyšší spojky. Berete to jako velkou nevýhodu?

Výhoda to rozhodně není, ale snažím se pracovat co nejvíce. Musím přizpůsobit hru své výšce. Chodím do proskoků a zkouším podstřely. Z výskoku skoro nezakončuji.

Sehrály jste dva zápasy během tří dnů, tento týden vás čekají další dva duely, navíc s náročným cestováním. Nedocházejí vám síly?

Všechny se cítíme trochu unavené, ale máme k dispozici fyzioterapeuty. Dají nás do kupy. Do středy si odpočineme a budeme snad zase v plných silách.

Cítíte ve Zlíně a Prešově větší příležitost na zisk bodů?

Rozhodně. Budou to důležitější zápasy než ten sobotní proti Dunajské Stredě, kde jsme moc šancí neměly. Ale určitě musíme podat lepší výkon.

Autor: Matěj Vybíral