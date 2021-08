Do úplné spokojenosti mu chybí lepší výsledky z prozatímních tří přátelských zápasů s Postupimí (27:30 a 27:33) a v Drážďanech (24:34). „Potvrdilo se nám, že základem jsou individuální činnosti jednotlivců, spolupráce, uvolnění jeden na jednoho. V základních dovednostech zaostáváme, což ovšem není novinka a není jen náš problém, ale i celé české házené,“ dodal Štochl.

Je to důvod toho, že jste prakticky od začátku přípravy trénovali s míčem?

Tréninky s balonem jsou pro kluky větší zábavou, ale kondiční příprava nevypadla. Zajímá mě, jak se kluci poperou se zápasy, do nichž jdou z plné tréninkové zátěže. V play-off totiž zápasy následují v rychlém sledu.

Je tedy záměrem, že hrajete dva zápasy týdně, z nichž jeden v pracovním dni?

Záměrem to úplně není. Je to spíš otázka volných termínů našich a soupeřů. To, že jsou zápasy po dvou třech dnech, nám nevadí, protože v podstatě kopírují play-off.

V přípravě odehrajete šest zápasů a všechny s německými soupeři. Je cílem nehrát s českými týmy, které potkáte v extralize?

V podstatě ano. V německých týmech působí naši bývalí spoluhráči a kamarádi. Utkání proti mužstvům druhé a první bundesligy zaručují kvalitu. Pokud chceme takové zápasy vyhrávat, musíme pro to udělat maximum. Myslím si, že nám ukážou, na čem musíme ještě pracovat.

Neutrpí těmi porážkami od německých soupeřů sebevědomí hráčů?

To by samozřejmě nebylo úplně dobré, ale já se na to snažím dívat z té pozitivní stránky. Myslím si, že tato utkání klukům ukážou, že se stále mohou výkonnostně posouvat. To, že patříme ke špičce české extraligy, ještě neznamená, že budeme významně konkurenceschopní mezinárodně. Chceme se tomu ale přibližovat. Doufám, že tyto zápasy kluky nabudí do další práce. A nám trenérům to ukáže, kdo z nich obstojí třeba v porovnání s druhou bundesligou.

Mužstvo posílilo pouze o Marka Korbela. Výrazné pohyby v kádru nebyly ani v minulosti. Je to tím, že je široký a kvalitní, takže není třeba do něj zasahovat?

Svým způsobem ano. Minulou sezonu jsme kvůli zdravotním problémům hráčů řešili situaci na pravé straně. Marek nám zapadl do představ levorukého házenkáře na pravou spojku – velký, robustní hráč, střelecky nebezpečný z větší vzdálenosti. Markův přístup je profesionální, takže i z tohoto pohledu jsme si vybrali dobře. Co se týče ostatních hráčů, tak ještě nemáme tak starý kádr, abychom ho museli bezpodmínečně omlazovat. Nechceme se však uspokojit tím, že jsme vyhráli extraligu, ale je potřeba dál pracovat a zlepšovat se i s kluky, které máme k dispozici.

Stíháte sledovat dění u ostatních extraligových klubů?

Nějaké informace mám. Vím, že Karviná posílila a že Dukla přišla o své dva stěžejní hráče (Matěj Klíma a Jonáš Patzel, pozn. aut.), ale vrátil se jí Filip Březina. Po očku to sleduju, ale výhradně se zabývám naším mančaftem.

Talent hostí německý Coburg

Čtvrtý zápas proti německému soupeři v pátek od 18.00 hodin v městské hale na Slovanech čeká házenkáře Talent týmu Plzeňského kraje. Mistr extraligy se střetne s účastníkem minulé sezony první bundesligy HSC 2000 Coburg, který trénuje plzeňský rodák Alois Mráz.

„Myslím si, že Coburg bude podobně silný soupeř jako Drážďany, i když nevím, jak se obměnil kádr Coburgu po sestupu z první bundesligy. Nicméně mužstva na pomezí první a druhé bundesligy jsou silná. My ale chceme hrát s kvalitními soupeři, kteří nás dostanou pod tlak a do situací, na které kluci nejsou zvyklí. Doufám, že čím více bude těch obtížných herních situací, tím lépe se je kluci naučí zvládat a řešit,“ řekl trenér Plzně Petr Štochl. Fanoušci se mohou na utkání přijít podívat, ale musí mít s sebou negativní test, platné očkování nebo doklad o prodělání nemoci covid-19.