Čtvrtý ročník okresního kola Zaměstnanecké ligy Deníku ve fotbalu vyhrála společnost Easy Homes Solutions, která ve finále na hřišti v Dobřanech porazila firmu Plzeňský Prazdroj 6:0. Vítězové postoupili do krajského semifinále. Easy Homes Solutions v tomto ročníku obhajuje třetí místo z celostátního finále. Středečního okresního kola v Dobřanech se zúčastnilo šest týmů.

Zaměstnanecká liga Deníku, okresní kolo, 6. září 2023 | Video: Martin Švec

Favorit okresního kola (Easy Homes Solutions) v základní skupině deklasoval město Plzeň 6:0 a remizoval s městem Dobřany 2:2. V semifinále zdolal společnost Intercora 5:1.

Klíčovým mužem v cestě za triumfem byl v dresu Easy Homes Solutions brankář Lukáš Lecjaks, který chytá za fotbalové Malesice (I. A třída) a ve futsale hájí branku prvoligového Ústí nad Labem. "Přijeli jsme si pro vítězství a postup do dalšího kola. Na Zaměstnanecké lize Deníku jsem chytal poprvé a z turnaje mám pozitivní dojem, oproti fotbalu na větším hřišti se hraje více nohama, což je pro mě zábavnější. Nejtěžším zápasem bylo finále, udržet v něm koncentrovanost, aby to bylo v pohodě. V krajském semifinále budeme mít ambice postoupit dál," řekl Lukáš Lecjaks, který reprezentoval Easy Homes Solutions.

Na straně poražených finalistů (Plzeňský Prazdroj) hrál například Petr Škarda, který hrál ještě v minulé sezoně za Petřín Plzeň, ale nyní kope v německé nižší soutěži za Mitterdorf. Také Škarda měl na fotbalové Zaměstnanecké lize Deníku premiéru. "Bezprostředně po finále jsme zklamaní, protože ve finále chce každý vyhrát, ale z celkového pohledu si myslím, že druhé místo je úspěch. Zkusili jsme si proti favoritovi zahrát, překvapit ho, což se vůbec nepovedlo. Kluky z Easy Homes známe, hrajeme proti nim futsal a fotbal, takže jsme věděli, proti komu nastupujeme a tak nějak jsme tušili, co přijde. Hraji tady poprvé a musím říct, že organizace je výborná, počasí vyšlo, takže moc jsme si to užili. Je to pěkná akce, líbila se mi. Co se týče spoluhráčů, tak s Honzou Šebkem jsme hráli na Petříně. Ale i s ostatními jsme si na hřišti vyhověli," uvedl Petr Škarda za Plzeňský Prazdroj.

Bronzové medaile získalo mužstvo společnosti Intercora, která měla na Zaměstnanecké lize premiéru. V souboji o třetí místo udolala až v deváté sérii penalt domácí tým města Dobřany. "Turnaj byl velmi zajímavý, přišli jsme si kopnout a pomoct týmu Dobřan. Zaměstnaneckou ligu Deníku jsem hrál poprvé, čekal jsem horší kvalitu soupeřů. Takže úroveň turnaje mě překvapila," tvrdil Matěj Hájek, který hrál za město Dobřany.

"Čekali jsme o něco lepší umístění. Hrál jsem už loni. Nejtěžší zápas byl v semifinále proti Prazdroji, který podržel gólman," konstatoval David Hloušek z týmu města Dobřany.

Zástupci Intercory byli spokojení se ziskem bronzu, ale čekali od sebe lepší výkony. "Nevraceli jsme se a objevila se i únava z tréninků a zápasů. Narazili jsme na kvalitní týmy, nejtěžším soupeřem byl asi Plzeňský Prazdroj. Pokud se firma přihlásí i příští rok, tak bych na turnaji nechtěl chybět. Panovala skvělá atmosféra, přišlo hodně fanoušků, hřiště bylo skvěle připravené. Nemůžu si na nic stěžovat," prohlásil Dominik Lank za firmu Intercora.

Nelichotivé poslední místo obsadila domažlická společnost Proheq, která měla na Zaměstnanecké lize Deníku premiéru. "Nebylo to tak hrozné, čekal jsem to horší. Odvedli jsme dobrý výkon vzhledem k tomu, že jsme neměli jediný trénink a většina kluků nehraje fotbal. Počítali jsme s tím, že budeme dostávat hodně gólů," přiznal nejlepší střelec Prohequ Radek Kokoška, jenž obvykle nastupuje za Holýšov v krajském přeboru.

V jednom z minulých ročníků hrála turnaj také žena a stejně tomu bylo ve středu v Dobřanech. Samanta Mereššová reprezentovala město Plzeň. Zástupci krajské metropole skončili pátí. "My jsme to pojali jako zábavné odpoledne. Bylo to super. Zpočátku jsem se bála, ale protihráči byli na mě hodní a ohleduplní. Párkrát jsem si fotbal zahrála s kluky u nás na vesnici. Takže jsem se ze srandy přihlásila a už jsem se z toho nemohla vyvlíct (smích). Fotbal sleduju, fandím Spartě," prozradila Samanta Mereššová z magistrátního odboru sociálních služeb.

Okresní kolo 4. ročníku Zaměstnanecké ligy Deníku vyhrála společnost Easy Homes Solutions.Zdroj: Deník/Martin Švec

Město Plzeň hrálo v dresech Viktorie Plzeň. "Dresy nám zařídil pan ředitel Švarc. V týmu jsme měli pana vedoucího Mařana, který také fandí Spartě. Takže jsme dva. Dres Viktorie na sobě mně nevadí, pan vedoucí to ale bere hůř," smála se Samanta Mereššová.

Vítěz celostátního finále získá třídenní letecký zájezd na vybrané fotbalové utkání zahraniční ligy, druhý tým vyhraje čtyřdenní pobyt v lázeňském resortu PAWLIK – AQUAFORUM ****, Františkovy Lázně a třetí tým získá cenu dvoudenní pobyt v Plzni s návštěvou Plzeňského Prazdroje, luxusní večeří a ubytováním na 1 noc + dárek.

Výsledky okresního kola:

Skupina A: Intercora - Proheq 11:0, Proheq - Plzeňský Prazdroj 2:12, Intercora - Plzeňský Prazdroj 2:4.

Skupina B: Město Plzeň - Easy Homes Solutions 0:6, Easy Homes Solutions - město Dobřany 2:2, město Plzeň - město Dobřany 3:6.

O 5. místo: Proheq - město Plzeň 1:4.

Semifinále: Easy Homes Solutions - Intercora 5:1, Plzeňský Prazdroj - město Dobřany 3:1.

O 3. místo: Intercora - město Dobřany 5:5, 9:8pen.

Finále: Easy Homes Solutions - Plzeňský Prazdroj 6:0.

