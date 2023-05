Vítězem krajského kola třetího ročníku fotbalové Zaměstnanecké ligy Deníku se podle předpokladů stal dvojnásobný šampion minulých let tým Úřadu městského obvodu (ÚMO) 2 Plzeň-Slovany, který v dramatickém finále porazil Vězeňskou službu Plzeň 4:3. ÚMO 2 postoupil do semifinálového kola, které se uskuteční 30. května na fotbalovém hřišti v Dobřanech.

Zaměstnanecká liga, 3. května 2023, Dobřany | Video: Martin Švec

Druhé krajské kolo (první se hrálo loni na podzim) proběhlo ve středu odpoledne v Dobřanech za účasti šesti týmů: Autocentrum Šmucler Klatovy, Autocentrum Šmucler Plzeň, Město Dobřany, společnost SUSPA, ÚMO 2 Plzeň a Vězeňská služba Plzeň. Tým Škoda Group se na poslední chvíli odhlásil kvůli zdravotním problémům.

Mužstva byla rozlosována do dvou skupin po třech, první dvě postoupila do semifinále a poslední týmy ze skupin hrály o páté místo.

O něj se v „derby“ střetly týmy společnosti Autocentrum Šmucler, klatovská divize porazila tu plzeňskou 7:0. „Hlavně, že jsme přežili. Přišli jsme si zahrát a odreagovat se s kluky z práce. Zjistili jsme, že se budeme muset setkávat častěji, abychom podávali lepší výkony. Škoda, že jsme nevstřelili žádný gól, i když jsme nějaké šance měli. Kluci z jiných týmů jsou herně někde jinde než my. Organizace turnaje byla dobrá, počasí vyšlo suprově, takže Zaměstnaneckou ligu Deníku hodnotím kladně,“ řekl Miroslav Broško z šestého týmu Autocentrum Šmucler Plzeň.

Za Autocentrum Šmucler Klatovy se hodnocení ujal Zdeněk Špatenka: „Mladší a fotbalovější týmy skončily před námi. O páté místo jsme si to rozdali s kolegy z Plzně, což jsme ani nechtěli, protože je to takový bratrovražedný souboj. Zápas byl vyrovnaný, ale v náš prospěch rozhodl větší počet mladších hráčů. Výsledek byl sice jednoznačný, ale hra tolik jednoznačná nebyla. Z kolegů si nebudeme dělat srandičky, rádi jsme si užili příjemné odpoledne a zítra už nikdo nebude vědět, kolik to bylo. Člověk sejde ze hřiště a všechno je zapomenuto. Z nás už nikdo nehraje aktivně fotbal, na rozdíl od ostatních mančaftů, takže jsme neměli šanci hrát s nimi vyrovnanou partii.“

V semifinále se utkaly ÚMO 2 Plzeň se společností SUSPA a Vězeňská služba Plzeň hrála proti městu Dobřany. Plzeňská dvojka vyhrála 5:0 a Vězeňská služba Plzeň zvítězila 6:0.

Také duel o třetí místo skončil jednoznačným výsledkem 6:0 vítězstvím domácích – města Dobřany.

„Mohli jsme hrát lépe. Všichni byli silní, ale my jsme nebyli moc připravení. Měli jsme více trénovat a sehrát se, protože každý jsme z jiného klubu. Čtvrté místo je zklamáním, věřili jsme si alespoň na třetí,“ přiznal Lukáš Kocourek z firmy SUSPA v Boru, který hraje okresní přebor Tachov za Třemešné.

Bronzové medaile zůstaly v Dobřanech, jejichž nejlepším střelcem byl Michal Vrána. „Medaile je zasloužená. Celý tým poctivě bránil, padly nám tam dva rychlé parádní góly, které soupeře zlomily. Třetí místo je úspěch, protože loni jsme skončili pátí,“ konstatoval Vrána.

Finále mezi ÚMO 2 Plzeň a Vězeňskou službou Plzeň začalo lépe pro dvojku, která vyhrála první poločas 2:0. Záhy po změně stran bylo srovnáno 2:2. Slovany pak vstřelily třetí gól, ale Vězeňská služba opět vyrovnala. Na čtvrtou branku ÚMO 2 Plzeň už však nenašla odpověď.

„Naše hra nás mile překvapila, protože jsme se dostali až do finále. Z minulého roku víme, že turnaj je kvalitně obsazený. Máme radost, že jsme hráli finále, sahali jsme po prvním místu, ale štěstí nám nepřálo. Chybělo i pár kluků, kteří by nám pomohli na střídání, jelikož na tom nejsme fyzicky dobře, nejsme trénovaní. Před turnajem by druhé místo bylo úspěchem, ale vzhledem k průběhu finále je pro mě zklamáním,“ prohlásil Jakub Mižár z Vězeňské služby Plzeň, který hraje I. B třídu za Úněšov a ještě před pěti lety patřil do kádru futsalového Interobalu Plzeň.

Hráči ÚMO 2 Plzeň se netajili radostí z výhry a postupu do semifinále. „Herně to ale mohlo být lepší. Nečekal jsem, že soupeři budou už v tomto kole tak dobří a skvěle připravení. Vězeňská služba i domácí Dobřany hrály skvěle. Po vyrovnání Vězeňské služby jsem si myslel, že prohrajeme. Takže jsem šel zpátky na hřiště, protože mladí jsou splašení a nervózní a neudělají to, co mají udělat. Jdeme dál s cílem postoupit ze semifinále do finále. Na semifinále trochu obměníme kádr, budeme silnější,“ říkal František Paum z ÚMO 2 Plzeň.

