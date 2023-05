Autocentrum Šmucler se zúčastní druhého základního kola 3. ročníku fotbalového turnaje Zaměstnanecká liga Deníku v Plzeňském kraji. Společnost budou reprezentovat dvě mužstva. Ve čtvrtek jsme přinesli rozhovor s kapitánem týmu Klatovy Jaroslavem Cihlářem. V pátek bude na otázky k nadcházejícímu turnaji, který se uskuteční ve středu 3. května v Dobřanech, odpovídat kapitán druhého fotbalového mužstva společnosti Autocentrum Šmucler Miroslav Broško.

Kapitán týmu Miroslav Broško. | Foto: archiv M. Broška

Jaké máte ambice v turnaji?

V první řadě přežít ve zdraví a poté minimálně postoupit do další fáze.

Kdo by měl být z vašeho týmu postrachem soupeřů a proč?

Náš gólman Vašek. Chytí totiž úplně všechno. Velká naděje plzeňské Viktorky, kde jeho profesionální kariéru zhatilo zranění.

Co byl váš dosavadní největší individuální sportovní úspěch?

Musím popravdě říct, že fotbal je trochu něco jiného, než na co jsem zvyklý. Od mala totiž nehraji nohama, ale rukama. Mezi mé úspěchy patří mládežnická reprezentace v házené, extraliga v házené a jako největší úspěch beru, že se to vše obešlo bez závažnějšího zranění. Musím zaťukat ťuk, ťuk, ťuk!

ZAMĚSTNANECKÁ LIGA: Máme ambice vyhrát turnaj, říká kapitán Cihlář

Pokud byste si musel vybrat: Slavia, nebo Sparta?Špatně položená otázka: Slavia, nebo Plzeň? Plzeň!

Koho ze současné generace fotbalistů nejvíce obdivujete?

Z české ligy momentálně nikdo nevyčnívá. Dříve jsem hodně obdivoval Pavla Nedvěda, fenoménem pro mě byl Roberto Carlos.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Líbí se mi italská liga, takže bych se rád podíval například na Juventus. Nevadila by mi ani anglická, třeba Arsenal.

ZAMĚSTNANECKÁ LIGA: Kapitán společnosti SUSPA se těší na zápas Arsenalu