Mezi účastníky druhého základního kola 3. ročníku fotbalového turnaje Zaměstnanecká liga Deníku v Plzeňském kraji je i Škoda Group, loni pátý celek soutěže pro firemní týmy. Jeho kapitán Filip Hinterholzinger, jinak brankář divizních Mariánských Lázní, odpovídal na jednotné otázky pro všechny zúčastněné.

Filip Hinterholzinger. | Foto: Filip Hinterholzinger.

Kdo by měl být z vašeho týmu postrachem soupeřů a proč?

Nemáme vyloženě nějakého „superhráče“, kterého by se měl někdo bát. Jdeme si zahrát fotbal jako parta kamarádů a uvidíme, co z toho vzejde za výsledek.

Co byl váš dosavadní největší individuální sportovní úspěch?

Fotbal je pro mě kolektivní sport, takže individuální úspěchy moc nevedu, navíc jako brankáři se mně ceny sbírají dost obtížně. Všichni mají raději někoho, kdo ty góly střílí.

Pokud byste si musel vybrat: Slavia, nebo Sparta?

Momentálně Sparta, vypadá více týmově, odhodlaně něco dokázat.

Koho ze současné generace fotbalistů nejvíce obdivujete?Nemám vyloženě oblíbeného hráče, za mlada možná. Teď už na to koukám také jinak a užívám si fotbal jako celek, týmově.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Tak nad tím jsme vůbec nepřemýšleli. Nerad přeskakuji až na konec, když jsme neodehráli ještě ani zápas, ale kdybych si měl vybrat, tak El Clásico nebo domácí zápas Borussie Dortmund, kde mají fantastické fanoušky.

