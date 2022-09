"Po druhém místě v minulém ročníku jsme konečně splnili cíl. Nejtěžším zápasem bylo finále, protože v základní skupině jsme soupeře porazili 5:0 a při minulém turnaji jsme porazili finalistu 4:1, ale finále jsme prohráli o gól. Takže jsem se trochu bál podcenění, ale po bezbrankové první půli jsme zabrali, prolomili to a nakonec to bylo jednoznačné," řekl jednatel Easy Homes Solutions Jan Bednář.

Zdroj: Deník/Martin Švec

Pochvaloval si spolupráci Končala s Arzbergerem. "Jsem rád, že takové kluky máme i v práci a že jsme mohli vytvořit silný tým a nemuseli jsme si půjčovat lidi mimo firmu. Chyběli nám dva kluci, ale jinak nebylo složité skládat tým. Všichni se těšili, že si zahrajeme jako parta," dodal Bednář.

"Ostatním jsme neříkali, že někam jdeme, protože by byli naštvaní, že nejsme v práci. Ale asi jim to neunikne, budou mít radost a asi jim do kanceláře něco přineseme," smál se šéf společnosti Easy Homes Solutions.

Vítěze okresního kola čeká regionální kola, z nějž ti nejlepší postoupí do celostátního finále. "Byli bychom rádi, pokud bychom do finále postoupili. Uděláme všechno pro to, abychom se do něj dostali," uvedl Jan Bednář.

Třetí ročník okresního kola Zaměstnanecké ligy, Dobřany, 7. září 2022.Zdroj: Deník/Martin Švec

Na straně poražených finalistů hrál například František Copák, který hraje divizi za béčko Jiskry Domažlice. "Finále rozhodlo to, že soupeř měl v sestavě kluky ze třetí ligy doplněné o hráče, kteří na tom byli fotbalově dobře. My jsme neměli úplně nejmladší tým, což také rozhodlo. Ve skupině jsme s nimi hráli otevřený fotbal, ale ve finále jsme bránili a hráli na brejky. Přijeli jsme si hlavně zahrát fotbálek, dát si pivko a klobásu. Turnaj se nám povedl, všichni si zahráli, byli jsme tu fajn parta učitelů," potěšilo Františka Copáka.

Osu ZŠ Domažlice tvořili fotbalisté Tlumačova hrajícího krajský přebor Michal Frček, David Žák, Ondřej Polák.

Bronzové medaile získalo mužstvo Věznice Plzeň, které v utkání o třetí místo vyhrálo nad společností Stavitelství Šmíd 4:2. V týmu Věznice Plzeň hrál bývalý házenkář Kovopetrolu Plzeň a mistr české ligy Jiří Piroch.

V souboji o páté místo uspělo domácí Město Dobřany, které porazilo Městskou policii Plzeň 3:0.

"Vylosovali jsme si skupinu smrti a mohu za to já, protože v Dobřanech za všechno špatné může starosta. Mužstva, která nás ve skupině porazila, hrála finále. Jsme hrdí na to, že jsme s vítězem turnaje uhráli poměrně vyrovnaný zápas 1:2. Naše komunikace nebo sehranost byly na úplně jiné úrovni než třeba u Základní školy Domažlice, jejíž hráči o sobě věděli," konstatoval starosta Dobřan Martin Sobotka.

Středečního okresního kola v Dobřanech se zúčastnilo šest mužstev.

Vítěz celostátního finále získá třídenní letecký zájezd na vybrané fotbalové utkání zahraniční ligy, druhý tým vyhraje čtyřdenní pobyt v lázeňském resortu PAWLIK – AQUAFORUM ****, Františkovy Lázně a třetí tým získá cenu dvoudenní pobyt v Plzni s návštěvou Plzeňského Prazdroje, luxusní večeří a ubytováním na 1 noc + dárek.

Třetí ročník okresního kola Zaměstnanecké ligy, Dobřany, 7. září 2022.Zdroj: Deník/Martin Švec

Výsledky okresního kola:

Základní skupina A: Věznice Plzeň - Městská policie Plzeň 1:1, Městská policie Plzeň - Stavitelství Šmíd 1:3, Věznice Plzeň - Stavitelství Šmíd 5:0.

B: ZŠ Domažlice - Easy Homes Solutions 0:6, Easy Homes Solutions - Město Dobřany 2:1, ZŠ Domažlice - Město Dobřany 5:0.

Semifinále: Easy Homes Solutions - Stavitelství Šmíd 9:0, ZŠ Domažlice - Věznice Plzeň 3:1 PK.

O 5. místo: Město Dobřany - Městská policie Plzeň 3:0.

O 3. místo: Věznice Plzeň - Stavitelství Šmíd 4:2.

Finále: Easy Homes Solutions - ZŠ Domažlice 5:0.