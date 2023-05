Úřad městského obvodu Plzeň 2 Slovany se zúčastní druhého základního kola 3. ročníku fotbalového turnaje Zaměstnanecká liga Deníku v Plzeňském kraji. ÚMO Plzeň 2 v minulosti vyhrálo okresní kolo a postoupilo až do celorepublikového finále, v němž skončilo třetí. Na otázky k nadcházejícímu turnaji, který se uskuteční ve středu 3. května v Dobřanech, odpovídal místostarosta obvodu Roman Andrlík.

Na archivním snímku Zaměstnanecká liga 2022, okresní kolo Plzeň, 17. května. Vítězný tým ÚMO Plzeň 2. | Foto: Deník/Martin Švec

Jaké máte ambice v turnaji?

Samozřejmě máme ty nejvyšší ambice, konečně Zaměstnaneckou ligu Plzeňského deníku vyhrát (úsměv).

Kdo by měl být z vašeho týmu postrachem soupeřů a proč?

Největším postrachem soupeřů je náš kapitán týmu Jakub Vavrač. Především kvůli svému obrovskému nasazení, univerzálnosti a nevyzpytatelnosti, i mimo hřiště (smích).

Co byl váš dosavadní největší individuální sportovní úspěch?

Největším úspěchem bylo dvakrát třetí místo v celostátním finále Zaměstnanecké ligy. Doufáme, že to letos konečně zlomíme.

Pokud byste si musel vybrat: Slavia, nebo Sparta?

Sparta, nebo Slavie? Panebože, na to nemohu odpovědět, hořela by mi pusa! No, pokud Sparta, nebo Slavie, tak jedině Viktorka Plzeň!

Koho ze současné generace fotbalistů nejvíce obdivujete?

Dlouhá léta fandím Lionelu Messimu, protože je jednoduše pánem bohem nadaný génius fotbalu. Dokonce se po něm jmenují naši čivaváci. Jeden je Lionel a druhý Messi.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Pokud bychom zvítězili v celorepublikovém finále, tak by si zápas měli vybrat kluci, co to odvedou na hřišti. Kam, a na co by se chtěli podívat, to opravdu netuším. Já bych zvolil samozřejmě FC Barcelonu, ale tady mají právo si vybrat kluci z týmu.

