Zaměstnanecká liga Deníku ve fotbale pokračuje tuto středu již čtvrtým ročníkem. Na hřišti v Dobřanech se v okresním kole utká šest týmů, vítěz postoupí do krajského kola. Tým společnosti Easy Homes Solutions skončil v celostátním finále minulého ročníku na třetím místě. Na otázky Deníku odpovídal realitní makléř Easy Homes Solutions a bývalý prvoligový fotbalista Matěj Končal.

Co rozhodlo, že jste se přihlásili do turnaje - vidina zábavného dne, motivace předvést se, sen o výhře, nebo něco jiného?

Jelikož je ve firmě Easy Homes spoustu aktivních sportovců (především fotbalistů), přišli jednatelé Ondra Pondělík s Honzou Bednářem, že bychom se mohli zkusit přihlásit na tuto fotbalovou akci. Protože se v práci bavíme mezi sebou primárně pracovně, tak je tohle skvělá příležitost se pobavit mezi sebou i jinak. Bereme to jako takový teambuilding, u kterého si můžeme zahrát fotbal a dát si případně nějaké pivko.

Jaké máte vlastně ambice v turnaji?

Jelikož jsme minulý ročník byli na celorepublikovém finále a končili jsme na třetím místě, nemůžu říct nic jiného, než že budeme chtít být letos minimálně stejně úspěšní.

Co byl váš dosavadní největší fotbalový/sportovní zážitek?

Za svůj největší sportovní zážitek považuju start v Evropské lize proti Olympique Lyon, před vyprodanou Doosan Arenou, kdy nám o kousek proklouzl postup mezi prsty.

Koho ze současné fotbalové reprezentace nejvíce obdivujete a proč?

Těžké hodnotit, protože každý hráč má v týmu svoji roli. Osobně se mi líbí Souček, který pracuje na velkém prostoru, tvoří hru a získává spoustu míčů. A Patrik Schick, který je komplexní útočník ve všech směrech, je dynamický, silný v soubojích a dokáže dát gól oběma nohama i hlavou. Bohužel má aktuálně smůlu na zranění.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Musím říci, že kdyby to byla španělská, italská nebo anglická liga, bylo by mi to asi jedno. Každé město (tým), která v těchto soutěžích hrají, má svoje kouzlo. Ideální by bylo, aby to bylo u moře.

Jak vidíte šance Viktorie Plzeň v Evropské konferenční lize, chodí někdo z vašeho týmu na stadion?

Myslím, že se Viktorka postupně zvedá a že si to pod panem Koubkem začíná pomalu sedat. Věřím, že i vzhledem k náročnému losu ohledně cestování by mohla Viktorka postoupit do vyřazovací fáze. Na stadion chodím zřídka, ale pokud můžu, tak se občas podívám v televizi.

