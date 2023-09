Zaměstnanecká liga Deníku ve fotbale pokračuje tuto středu již čtvrtým ročníkem. Na hřišti v Dobřanech se v okresním kole utká šest týmů, vítěz postoupí do krajského kola. Tým města Dobřany zastupuje starosta Martin Sobotka.

Martin Sobotka, starosta Dobřan. | Foto: archív Martina Sobotky

Co rozhodlo, že jste se přihlásili do turnaje - vidina zábavného dne, motivace předvést se, sen o výhře, nebo něco jiného?

Celé to vzniklo jako myšlenka odměnit ty, kteří za covidu byli v první linii, nemohli utéct nebo se schovat, aby mohli jiným pomáhat.

Jaké máte vlastně ambice v turnaji?

To vyplývá z odpovědi na první otázku, podpořit radniční týmovost.

Co byl váš dosavadní největší fotbalový/sportovní zážitek?

Divácky to bylo asi finále mistrovství Evropy 1996 ČR s Německem, osobně všechny půlmaratony.

Zaměstnanecká liga Deníku: Město Plzeň si jde užít hru a načerpat zážitky

Koho ze současné fotbalové reprezentace nejvíce obdivujete a proč?

Hložana (Adam Hložek, pozn. red.) za to, jak drží od mladého věku a v klidu roste.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Nevyhrajeme.

Jak vidíte šance Viktorie Plzeň v Evropské konferenční lize, chodí někdo z vašeho týmu na stadion?

Nudnost skupiny nejlépe napraví postup z prvního místa. Ano, většina týmu jsou fanoušci Plzně, někteří i chodí na zápasy.

Zaměstnanecká liga: Postoupily Easy Homes Solutions a Fotbal míří do Evropy