Herajt po dvou sériích vystřídal parťáka Karla Šmída. „Domlouvali jsme se s Karlem, na koho kdo půjde. Nakonec Karviná na sedmičky poslala jiné střelce, než jsme čekali. Karel první dvě rány nechytl, tak jsem šel třetí zkusit já. Když nepadl gól, věřil jsem si na další sérii a naštěstí to dopadlo tak, jak to dopadlo,“ popsal Filip Herajt.

Talent vyhrál rozstřel 4:2 a v sérii vede 2:1.

Věděl jste, že pravorucí hráči budou střílet do pravé části branky?

Nevěděl. Napadlo mě, že to jsou poměrně mladí kluci a že nemají tolik zkušeností jako jejich spoluhráči. Doufal jsem, že zvolí lehčí, ale zase ne technickou střelu. Vybral jsem zákrok podle pocitu a naštěstí to vyšlo.

Trénujete sedmičky?

Jednou týdně máme tréninky sedmiček. Zatím nám vychází výborně a jsme za to rádi.

Je výhoda, že vás trénuje bývalý brankář Petr Štochl?

Určitě. Předává nám mnoho rad. Při utkání nám hodně pomáhá Honza Štochl. Sedmičky trénujeme s pár střelci a Péťa Štochl přidává poznatky, co udělat jinak.

Jak se cítíte na lavičce při vyrovnaném závěru?

Jsem mnohem nervóznější než když jsem na hřišti. Na lavičce často kontroluju skóre a čas, což je pro moje nervy a psychiku těžší.

Zdá se mi, že ve finále hráči na lavičce více žijí…

Určitě. Hrajeme finále extraligy, takže všichni jsou do toho zapálení na maximum. Ty reakce tomu odpovídají a takhle by zápas prožíval každý tým. Žije tím a fandí celá lavička a ne jen šest hráčů na hřišti.

Postřehl jste reakce karvinských hráčů na konci zápasu?

Ano. Byli hodně zklamaní, ale myslím si, že teď už to hodili za hlavu a budou se už soustředit na úterní zápas. Také my musíme všechno hodit za hlavu a začít znovu od nuly a Karvinou smáznout. Doufám, že psychická výhoda bude na naší straně, ale bude to boj.

Dočkáme se opět výsledku o gól nebo rozstřelu?

Hlavně doufám, že zápas bude pro nás úspěšný a vyhrajeme v základní hrací době. Stát se ale může cokoliv, protože Karviná přijede nabuzená s vidinou poslední šance zvrátit sérii a vrátit ji domů. Dají do toho všechno a my se musíme obrnit trpělivostí a nepustit soupeře do vedení. Nejlepší by bylo vytvořit si větší náskok a mít zápas pod kontrolou. Bude to neskutečný boj a těším se na zápas. Zatím dominují brankáři a obrany nad útoky. Musíme vyhrát a doufám, že to vyjde.