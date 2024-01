Futsaloví dorostenci plzeňského Interobalu mají za sebou dlouhodobou část elitní české soutěže. A pod vedením trenéra Karla Rozbouda si nevedli vůbec špatně. V konkurenci dalších dvanácti týmů skončili v tabulce na čtvrtém místě, ale pouhý bod za vítěznou Chrudimí. Teď je čeká finálový turnaj Final four ve sportovní hale ve Slaném, kde zabojují o celkový triumf. Stačí k tomu maličkost: vyhrát dva zápasy.

Dorostenci futsalového Interobalu Plzeň postoupili do Final 4, to si zahrají také junioři západočeského klubu. | Foto: SK Interobal Plzeň

V semifinále se jakožto čtvrtý tým základní části dorostenecké ligy Plzeňané utkají právě s Chrudimí. A bude to boj. „Naším základním cílem před Final four je uspět v semifinále, i když víme, že se nás proti Chrudimi nečeká nic lehkého. Soupeř má velmi kvalitní a silný tým," uvědomuje si Karel Rozboud. „Ale hraje se na jeden zápas čistého času, dáme do toho všechno, a když se nám podaří postoupit do finále, porveme se o první místo," slibuje kouč Západočechů.

FOTO: Interobal přejel Helas Brno a posunul se na druhé místo ligové tabulky

V dlouhodobé fázi soutěže Interobal odehrál celkem dvanáct zápasů, z nichž hned osm vyhrál, dvakrát remizoval a pouze dvakrát vyšel zkrátka. Nastřílel celkem 45 branek a inkasoval sedmnáctkrát. „Sezona byla hodně vyrovnaná, v zápasech rozhodovala každá chybička. Ale jsme rádi, že jsme skončili čtvrtí, je to takové ocenění za práci, kterou jsme s týmem odvedli," přemítá Rozboud.

V základní části dorostenci Interobalu Chrudim porazili. O výhru 4:1 se zasloužili čtyři různí střelci - Lukáš Jiřinec, David Votípka, Petr Popule a jednu branku si Východočeši dali sami. A kdyby se podobný výsledek urodil také v semifinále turnaje ve Slaném, ve městě piva, fotbalu, hokeje, házené, pozemního hokeje, atletiky či futsalu by se jistě nezlobili. Final 4 je na programu v sobotu 10. února a kromě Plzně a Chrudimi do něj ještě zasáhnou futsalisté Mělníka a Chomutova, kteří tvoří druhou semifinálovou dvojici.

Final four Dorostenecké ligy futsalu 2023/2024 (10. února 2024), semifinále - 15.00: FK Chrudim - SK Interobal Plzeň, 16.00: SK Olympik Mělník - Oxyworld Baník Chomutov, zápas o 3. místo - 17.30: poražený SF1 - poražený SF2, finále - 18.45: vítěz SF1 - vítěz SF2 (všechny zápasy se hrají v MSH Slaný).

