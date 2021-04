Talent opět nezvládl začátek a stejně jako ve druhém utkání v Praze prohrával 0:3. Trenér Petr Štochl si vzal oddechový čas, ale ani to nepomohlo. Domácí házenkáři kupili technické chyby, lehce ztráceli míče a ztroskotávali na brankáři Petržalovi. V polovině 23. minutě byla ztráta už osm gólů – 7:15. Štochl si opět vzal čas na poradu a Plzeň snížila na poločasových 12:15. „Nezachytili jsme úvod zápasu a od toho se všechno odvíjelo. Možná že jsme přespříliš chtěli, hráli jsme hekticky, vybavuji si přesilovky v první půli, při nichž jsme čtyřikrát ztratili míč v přechodové fázi namísto toho, abychom si v klidu zahráli přesilovku a dokázali se vrátit do zápasu či soupeři odskočili. Porazili jsme se sami, Duklu jsme zvedli psychicky, Petržala ji podržel a v tom okamžiku už to bylo těžké,“ zhodnotil zápas Petr Štochl, který v sobotu oslavil 45. narozeniny.

Talent pokračoval v umazávání manka a na začátku druhé desetiminutovky posledního dějství srovnal na 18:18. Ale pak opět dotahoval ztrátu na 22:22. Poslední desetiminutovku domácí nezvládli. Dukla vstřelila tři góly za sebou a v 55. minutě Plzeň prohrávala 22:25. Na nižší než dvoubrankový náskok se už nedostala, a tak padla 27:29. „Cením si toho, že jsme se dokázali vrátit do zápasu. Nedokázali jsme ale utkání otočit v náš prospěch, i když na to bylo dost příležitostí. Na druhou stranu mi vadí to, že jsme se dostali do té nezáviděníhodné situace, a jak jsme řešili herní kombinace a přechod do útoku,“ řekl Štochl.

Hostující trenér Daniel Čurda byl veselejší než po prvním utkání. „Tomáš Petržala chytal skvěle, byli jsme agresivní v obraně, dokázali jsme si vytvořit náskok a ne nadarmo se říká, že když se do zápasu nedostaneme na začátku, tak dostat se do něj v průběhu je strašně těžké. Plzeň se do něj sice dostala, ale nesmírnou vůli a skvělým výkonem jsme utkání dotáhli k vítězství,“ těšilo kouče Pražanů.

Čurda vyzdvihl, že po plzeňském vyrovnání se mladé mužstvo Dukly psychicky nesložilo. „O to je vítězství cennější. Na předzápasové poradě jsme si řekli, že náš výkon rozhodne, jestli bude konec série a že nejdůležitější je nemít strach z konce,“ vysvětlil Daniel Čurda.

Čtvrtý zápas semifinálové série je na programu ve středu 5. května na palubovce Dukly. „Za deset dní porážka už v hlavách nebude. Problém by byl, pokud by se hrálo druhý den. Mohli jsme mít klid a připravovat se na finálového soupeře. Na druhou stranu prohra může být výhoda v tom, že před další sérií, ať už finálovou, nebo o 3. místo, budeme rozehraní. Do příštího zápasu můžeme doléčit zraněné. Dukle se může vrátit Jonáš Patzel, ale mohou jí přijet z reprezentačních zápasů zranění hráči,“ zamýšlel se Petr Štochl.