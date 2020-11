I když se u vody pohybuje od začátku povinné školní docházky, závodní plavání jako takové dělá od 5. třídy. „Začínala jsem jako akvabela synchronizovaného plavání,“ vysvětlila Kristýna Horská.

Ve školce se věnovala gymnastice. Synchronizované plavání současně se závodním plaváním dělala do patnácti let. „V roce 2012, v osmé třídě, nastal zlom a musela jsem si vybrat. Na juniorské úrovni se obojí už dost krylo a k tomu jsem měla problémy s ramenem. Zvolila jsem si plavání, protože jsem vždy byla víc na rychlostní sporty než na ladnost. Později se družstvo akvabel stejně rozpadlo,“ řekla třiadvacetiletá odchovankyně Bohemians Praha.

„Poslední rok se mně dokonce krylo mistrovství Evropy v plavání s neoficiálním mistrovstvím světa akvabel,“ dodala Horská.

Nejlepšího umístění na velké mezinárodní plavecké akci dosáhla na ME juniorů, kde byla šestá. Stejného umístění dosáhla i na ME dospělých 2017. Startovala i na mistrovství světa.

Před čtyřmi lety splnila limit na olympiádu v Riu, kam nakonec neodjela. „Z jedné země mohou startovat jen dvě závodnice a já jsem byla třetí. Bylo to pro mě těžké období, byla jsem z toho dlouho zklamaná a hledala motivaci. Skoro rok trvalo, než jsem začala mít plavání znovu ráda,“ vzpomínala Kristýna Horská.

Olympiáda zůstává snem

Drobná plavkyně, která přestoupila do Plzně z Bohemians na začátku roku, vynikala už od žákovských let. „Na dětské olympiádě nebo žákovských mistrovstvích ČR jsem vždy byla první nebo druhá. Začínala jsem na prsových závodech, ale pak jsem postupně přibrala i polohovku,“ poohlédla se do minulosti.

V polohovém závodě se bude příští rok pokoušet o olympijskou nominaci do Tokia. „Tréninky zaměřuji hlavně na polohovku, ale chtěla bych se pokusit i o prsa, nicméně hlavní je 200 metrů polohovka. Olympiáda je můj velký sen,“ přiznala Horská s tím, že v kapse už má limit na ME odložené na příští rok, kdy bude i MS.

Nedávno vytvořený český rekord o více než tři vteřiny na trati 200 metrů prsa se do olympijské nominace nemůže počítat. „Udělala jsem ho v 25metrovém bazénu, ale olympijský limit musí být v tom 50metrovém,“ vysvětlila plavkyně Slávie VŠ Plzeň.

Vlastní český rekord chce ještě vylepšit. „Zlepšila jsem se o pět vteřin. Ten čas už je na docela dobré úrovni, protože kdyby bylo mistrovství Evropy, tak tímto časem bych byla třetí nebo čtvrtá. Myslím si, že to už je rychlý čas, ale ráda bych ho minimálně zopakovala,“ přeje si.

Trénuje v zahraničí

Proč vyměnila pražské Bohemians za Plzeň? „Potřebovala jsem změnu. V Bohemce jsem se už necítila nejlépe a s Lukášem Luhovým a Patrikem Davídkem z Plzně jsem se domluvila na přestupu,“ sdělila Horská.

Jelikož jsou bazény v Čechách zavřené, trénuje v zahraničí. Před dvěma týdny byla s reprezentací ve slovenském Šamoríně. Nyní se připravuje v Zakopaném v Polsku. „Budu tady tři týdny a poté uvidíme, jak to bude dál,“ je zvědavá Kristýna Horská.