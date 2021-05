Karviná na cestě do finále vyřadila Zubří 3:2 na zápasy a Lovosice 3:1. Plzeň zdolala Kopřivnici 3:1 na zápasy a Duklu Praha 3:2.

„Nemyslím si, že finálová série bude úplně krátká a že by někdo z týmů dominoval,“ předpovídá trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Z pohledu Plzně je v sázce obhajoba mistrovského titulu z play-off 2019. Karviná jí bude chtít porážku oplatit. „Je to finále, oba týmy chtějí vyhrát, takže zápasy budou emočně vyhrocenější než semifinále s Duklou. Navíc do haly už bude moct omezený počet diváků a o to bude zápasová atmosféra větší a zápasy o trošku emočnější,“ myslí si Štochl.

Český svaz házené udělil výjimku, aby fanoušci mohli na finále do hal. „S diváky to bude určitě lepší. I když jich nebude příliš, tak v malých, uzavřených halách pár lidí dokáže udělat skvělou atmosféru,“ řekl trenér Plzně.

Štochl nastudoval většinu čtvrtfinálových a semifinálových duelů Karviné. „Soupeř hraje dobrou házenou, má velmi dobrý tým a ne náhodou je ve finále. Karviná není jen o Patzelovi se Solákem, i když oba jsou její významné osobnosti. V posledních zápasech se velmi dobře ukazoval Mlotek a solidní úspěšnost střelby mají obě křídla. Známá je karvinská hra na pivoty,“ vypozoroval pětačtyřicetiletý lodivod Talentu.

Koloritem hry Baníku je útočení v sedmi házenkářích se dvěma pivoty a bez brankáře. „V semifinále s Lovosicemi to také zkoušeli v sedmi. Počítáme, že s tím na nás přijdou. Před dvěma lety ve finále s tím Karviná vyrukovala také. Tehdy hru ze hřiště řídil Michal Brůna, teď je to v režii Mlotka, ale i tak je znát rukopis Míši Brůny, který Karvinou trénuje,“ uvedl Petr Štochl.

Karvinský křídelník Ondřej Skalický prohlásil, že Plzni dělá hru hlavně Škvařil a že na něj si Baník musí dát pozor. „To pro mě není novinka a je vcelku logické, že na Škvařila si musí dávat pozor všechny týmy. Milan je fyzicky a střelecky velmi dobře disponovaný. Osobku na Milana hrály Kopřivnice i Dukla, ale poradili jsme si s tím. Nemyslím si ale, že Karviná přijde s osobkou na Milana Škvařila, i když stát se může všechno,“ dodal Štochl, kterému bude chybět zraněný křídelník Jan Chmelík.