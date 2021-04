Talent tým Plzeňského kraje jako druhý tým po základní části se utká se sedmou Kopřivnicí. Hraje se na tři vítězné zápasy a první dvě utkání série jsou na programu v sobotu (17.00) a v neděli (10.30) v Plzni. Hraje se bez přítomnosti diváků.

Plzeň a Kopřivnice mají vyrovnanou bilanci. V září na západě Čech vyhráli hosté, ale v prosinci v Kopřivnici zvítězil Talent.

„Pevně doufám, že domácí zápas s Kopřivnicí jsme prohráli jen proto, že jsme hráli jeden z prvních zápasů doma,“ řekl trenér Plzně Petr Štochl.

Hru Kopřivnice také před play-off studoval na videu. „Věřím, že jsme na ni našli recept. Už zápas základní části u nich jsme zvládli. Věřím, že jsme se dobře připravili i na play-off,“ doufá kouč.

Ofenziva Kopřivnice utrpěla odchodem chilské spojky Donosa, který ovšem ještě odehrál oba vzájemné zápasy základní části. „Nicméně velkou sílu mají ve spolupráci Fulneka s Bukovským a s pivotem Benítezem,“ vypozoroval Štochl.

Fulnek jako nejlepší střelec Kopřivnice nastřílel v základní části 103 gólů. V plzeňském dresu se nejvíce prosazoval Michal Tonar se 102 brankami.

Talent bude mít výhodu domácího prostředí, pokud série dospěje do pátého zápasu. „Bez lidí v hale to až taková výhoda není. Obzvlášť v play-off, kdy by přišla plná hala. Z tohoto pohledu je to pro nás nepříjemné,“ tvrdil kouč Talentu.

Výhodu prázdné haly vidí při předávání pokynů hráčům na palubovce. „Dokážu s nimi komunikovat i na dálku. Pokud by byli diváci v hale, hráči by mě tolik neslyšeli. To, že mě slyší soupeř… Nevím, jestli zná všechny pokyny. Jako hlavní trenér jsem ještě nezažil jinou situaci než bez diváků nebo s omezeným počtem,“ uvedl lodivod Plzně.

Petr Štochl se zná s trenérem Kopřivnice Lubomírem Veřmiřovským. „Známe se dlouho, ale před sérií jsme si nevolali. Jsme stejný ročník a hráli jsme spolu už od juniorských reprezentací,“ uzavřel Štochl s tím, že po neděli bude spokojený s dvěma výhrami.