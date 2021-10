Ani ne. Trenéři jsou v tomto směru docela klidní a spíše jsme si řekli, co zlepšit. Bylo to konstruktivní.

Hodně. Je to jeden z nejlepších pivotů extraligy. Má vynikající postavení v útoku, zpracování a zakončení. Když s ním svádíte v obraně několik soubojů, tak se stane, že v útoku si potřebujete trochu oddechnout.

Sváděl jste nerovnoměrný váhový souboj s pivotem Benítezem. Kolik to stálo sil?

Vypadá to, že vám styl Kopřivnice nesedí.

Neproměňovali jsme šance, v obraně nám chyběl důraz. Na začátku druhé půle jsme z rychlých útoků dali góly, tím jsme se vrátili do zápasu a obrátili jeho vývoj.

Byl to hodně těžký zápas?

Pivot Talent týmu Plzeňského kraje Daniel Režnický vstřelil Kopřivnici sedm gólů. I díky tomu Plzeň v 6. kole házenkářské extraligy vyhrála 34:28. „Za góly jsem rád, ale hlavně mě těší, že jsme vyhráli, protože po první půli to vypadalo všelijak,“ tvrdil Režnický.

