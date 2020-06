Rázem pro něho sezona skončila a následovala operace. „Na ní jsem byl v lednu. Teď to s kolenem vypadá velmi dobře a pooperační období probíhalo také velmi dobře,“ řekl pětatřicetiletý bývalý reprezentant a hráč se zkušenostmi z francouzské ligy.

V jaké jste fázi rekonvalescence?

Už jsem naskočil do tréninků s mužstvem, ale nedělám úplně všechno, protože to ještě nemám povolené od doktora. Ale od července bych se už měl zapojit více, to znamená i do herních činností.

Jak vypadá vaše příprava?

Mohu běhat, pokud nejde třeba o změny směru. Vyhýbám se kontaktům. Když nedělám věci s týmem, tak si trénuji sám po straně hřiště.

Chodíte na rehabilitace?

Momentálně moc ne. Koleno procvičuji sám. V šatně máme vířivku a další relaxační věci, tak je využívám.

Stihnete zářijový start extraligy?

Myslím si, že naděje existuje, ale záležet bude na vývoji v červenci a v srpnu. Pokud se noha bude hojit jako doteď, jsem přesvědčený, že bych měl stihnout začátek extraligy.

Kvůli koronavirové pandemii jste vlastně nepřišel o tolik zápasů. Potěšilo vás to trochu?

Neřekl bych, že mě to potěšilo. Soustředil jsem se na svoji nohu a nevnímal, jestli jsem rád, nebo ne, že se nehrálo. Předčasný konec sezony kvůli koronaviru byla vlastně nová situace pro všechny lidi.

S velkou pravděpodobností Talent posílí o vašeho reprezentačního parťáka Petra Linharta…

Určitě nám pomůže a bude platným hráčem. Minulou sezonu jsme postrádali leváky, a když se někdo zranil, byla situace ještě horší.

Oba jste pravými spojkami, ale trenéři s Linhartem počítají i na pravé křídlo. Takže to vypadá, že se na palubovce nebudete pouze míjet…

Asi nebudeme. Bude záležet i na zdravotním stavu a jak kdo bude moct s fyzickými silami. Ale počítám, že se budeme střídat na pravé spojce.