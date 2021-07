„Z trojskoku nejsem moc spokojená se třetím místem, ale ani s výkonem. Bohužel jsem špatně trefovala prkno, takže všechny krásné pokusy jsem trochu přešlápla,“ řekla Linda Suchá.

V dálce jste obhájila zlatou medaili, ale oproti loňsku jste skočila o 17 centimetrů méně. Jaké máte pocity?

Vítězný byl už první pokus, ale jsem spokojená napůl. Jsem strašně šťastná za zlatou medaili, ale výkon bych si představovala delší.

Ale splnila jste limit na mistrovství Evropy do 22 let…

Ano, s tím jsem také spokojená. Doufám ale, že na Evropě vylepším nejen dálku, ale i trojskok (limit na ME do 22 let pro trojskok splnila už před mistrovstvím ČR, pozn. aut.).

Také v trojskoku jste měla na loňském MČR lepší čísla. Proč se vám teď tolik nedaří?

Bude to asi i tím, že jsem letos maturovala, a proto všechno bylo těžší skloubit.

Opět jste se nevyhnula neplatným pokusům. V dálce jste měla jen dva platné skoky ze šesti. Proč se vám to stále děje?

Nevím, ale budu to muset zlepšit. Rozběh vždy posunu dozadu, abych se více rozběhla, ale stejně lehce přešlápnu.

S jakými cíli pojedete na ME do 22 let?

V trojskoku i v dálce chci do finále. V trojskoku by byl ideální osobák (13,65 m) nebo se mu alespoň přiblížit. Na finále by mělo stačit 13,50 metru, ale na medaili skok ke čtrnácti metrům. V dálce by na finále mělo stačit kolem 6,30 až 6,40 metru, ale medaile už bude hodně vysoko.

Věříte si více na dálku?

Asi ano. Dálku dělám už spoustu let, ale v trojskoku teprve začínám.

Na ME do 22 let budete poprvé a patřit k nejmladším.

Ano, budou tam o dva roky starší. Předloni jsem byla čtvrtá na ME juniorů, takže bych chtěla zopakovat pěkné umístění i na ME do 22 let.

Graduje forma před klíčovým závodem sezony?

Rozhodně je lepší než v halové sezoně nebo na začátku pod širým nebem. Forma ještě stoupá a na Evropě to snad bude výborné.