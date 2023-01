„Pro nás je to první Dakar, jsme tady proto, abychom sbírali zkušenosti. Až do osudného okamžiku šlo všechno skvěle, i když jsme se od začátku potýkali s tím, že nám nejelo auto úplně naplno,“ hlásil ještě předtím z bivaku devětačtyřicetiletý Karel Trněný. „To nás stálo spoustu startovních míst, museli jsme se brodit za kamiony. Na to jsem nebyl úplně připravený,“ přiznal zkušený rallyeový závodník, který měl ale na Dakaru jako jezdec premiéru.

„Motor šel na šest sedm válců,“ přiblížil Karel Trněný technické problémy. Navíc bojoval s náročnými podmínkami jízdy ve skalnatém povrchu i písku.

Pro posádku Karel Trněný - Milan Horyl letošní Rallye Dakar předčasně skončil kvůli problémům spolujezdce se zády.Zdroj: Facebook Workoutland Racing

Až do osudného okamžiku ve čtvrté etapě kolem Háilu. „Skočili jsme z asi dvoumetrové duny, ale zrovna ve chvíli, kdy Milan (Horyl) nebyl úplně zpevněný, a po doskoku si hnul se zády. I když bojovně chtěl pokračovat, zkusili jsme to pár kilometrů, ale kvůli velké bolesti to nešlo,“ popisoval Trněný.

„Koukal jsem do notebooku, hledal v navigaci a počítal, kam musíme dojet. V tu chvíli jsme se propadli dolů na čumák a já to nečekal,“ doplnil ho spolujezdec Milan Horyl. „Strašně mě to mrzí, protože jsem to pokazil všem, ale nebylo to úmyslné,“ doplnil spolujezdec.

A protože se to stalo asi třicet kilometrů v poušti, museli zavolat helikoptéru. Trněný se sice pokoušel na místě sehnat jiného navigátora.

„Zaslechl jsem, že tahle alternativa existuje, tak jsem se toho chytil, protože my jsme tady opravdu na zkušené. To není žádná póza, ale, jak se říká: kdo nevidí, neuvěří. Chtěli jsme toho projet co nejvíc, každým kilometrem nasbíráte neuvěřitelné zkušenosti,“ vysvětloval svoje pohnutky.

„Ale na druhou stranu se absence spolujezdce potkávala s tím, že auto nefunguje, i když kluci z týmu předváděli neskutečné věci. Chodili spát v sedm ráno. vyměnili snad všechno, co tady v těch podmínkách šlo, měli skoro půl motoru venku a my pořád nevíme, v čem to je,“ doplnil Karel Trněný.

Proto se po bedlivém zvážení rozhodl, že druhou půlku nepojede, i když pomoc nabízel i Mirek Zapletal, jenž odstoupil kvůli poruše vozu. „Pro mne je důležité, že je Milan (Horyl) v pořádku,“ oddechl si, že se nepotvrdilo podezření na prasklé obratle.

„Pro nás je velký zážitek už to, že jsme tady,“ vykouzlil Trněný na závěr videorozhovoru pro facebookový profil Workoutland racing na tváři úsměv. S jako náladou se vrátí do ČR za týden po úplném konci Rallye Dakar?

