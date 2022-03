Jeho svěřenci pak vyrazili do Barcelony. Aby přímo v hledišti slavného Camp Nou sledovali vítězství domácích 4:0 nad Osasunou Pamplona. Ale odteď už mají v hlavách čtvrtfinálovou sérii s Libercem, který naposledy doma vysoko porazili 12:0. „To přijeli s mladým kádrem, teď postaví zkušenější hráče. Takže ten zápas nebereme v potaz,“ prohlásil Kopecký.

Znovu Teplice pak můžou být vaším soupeřem v boji o postup do finále…

O semifinále se zatím nechci bavit. Ale Teplice jsou obrovsky těžký soupeř, mají velkou kvalitu. Bude náročné je třikrát porazit. Ale my teď myslíme na čtvrtfinále.

Říká se, že obhajoba titulu bývá těžší než ho získat poprvé. Souhlasíte?

My to máme složitější, podzim jsme obětovali Lize mistrů. Hned po Novém roce pak přišlo dlouhodobé zranění jednoho z klíčových hráčů Vnuka, mimo hru je i Buchta. Oba hráli loni ve finále výborně. Všichni soupeři posílili, mají kádry nabité cizinci. My jsme oslabili.

Jak se absence Tomáše Vnuka projevuje?

Tomáš byl právě z těch hráčů, kteří mají něco navíc. Musíme hrát víc týmově. Jen tak máme šanci uspět. Ale bude to ohromně těžké. Budeme bojovat, nikdo to s námi nebude mít lehké.

