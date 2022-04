Z Ukrajiny prchala reprezentantka tak rychle, že tam nechala i vozík

Už to bude téměř měsíc, co jezdí do Plzně trénovat 31letá ukrajinská reprezentantka v boccie Jana Pelikchová, která je po dětské mozkové obrně.

JANA PELIKCHOVÁ a její nový tréninkový parťák Ondřej Kaas z klubu Halma Zbůch. | Foto: Facebook Halma Zbůch

„Dostali jsme na ni kontakt z českého paralympijského výboru, jestli by nebyla možnost zajistit tréninkové prostory,“ popisoval předseda klubu Halma Zbůch, kde je teď mladá Ukrajinka součástí tréninkové skupiny, a místopředseda paralympijského výboru Roman Suda Když začala na Ukrajině válka byla právě na soustředění v Oděse. Prchala tak rychle, že si nemohla vzít ani vozík. „Nevešel se jim do auta, takže si vzala jen koule na bocciu,“ vysvětloval Roman Suda s tím, že jí v Halmě Zbůch vozík zapůjčili. „Jana je v národním týmu v jedné z těch těžších kategorií, kde sportovci potřebují asistenta, aby jí pomáhal podávat míče,“ přiblížil její výkonnost Roman Suda. V plzeňské tréninkové skupině je jejím parťákem Ondřej Kaas. „Zpočátku to Janě moc nešlo, ale už si zvykla a ukazuje, že je fakt dobrá,“ pochválil novou kolegyni z Ukrajiny. Ta do Plzně dojíždí trénovat dvakrát týdně z Mariánských Lázně, kde našli dočasný domov. „Jsme za tuhle možnost nesmírně šťastní. Máme střechu nad hlavou, jídlo. Co víc si přát,“ říkala s dojetím v hlase maminka Irina. Finále je náš cíl, ale někdy je to i o štěstí, říká klubový šéf Talentu Vedle dvou tréninků s Halmou Zbůch dojíždí s dcerou do Plzně ještě jednou do centra Krašovská, aby mohla sportovat i v této nelehké době. „Jana tady poznala nové přátele, kteří nás mezi sebe okamžitě přijali. Ve všem nám vyjdou vstříc. Cítíme se tady velmi dobře,“ doplnil otec Leonid. Jana Pelikhová je po dětské mozkové obrně, takže jí není příliš rozumět. V boccie je už několik let členkou ukrajinské reprezentace. Ve své kategorii je dokonce šampionkou země. Byla zvyklá objíždět turnaje po celém světě, ale teď bohužel nemůže. „Proto jsme rádi, že tady můžeme trénovat,“ pokračovala maminka mladé Ukrajinky. „Janě jsme zařídili i příspěvek na dopravu, aby k nám mohla z Mariánek dojíždět,“ doplnil Roman Suda z Halmy Zbůch s tím, že se pokusí zařídit, aby Jana Pelikchová mohla jezdit s jeho klubem Halma Zbůch alespoň po turnajích v České republice. První příležitost byla uplnulý víkend na mezinárodním turnaji Czech Boccia Tour v Havířově. (zs, vlj)

