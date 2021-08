Tradiční podnik na Rokycansku je třetím dějstvím Poháru Plzeňského kraje MTB v cross country a zároveň mistrovstvím kraje ve všech kategoriích. Vyvrcholením dvoudenních bojů na atraktivním okruhu s řadou překážek a skoků ale bude mezinárodní závod mužů a žen Elite, premiérově pod hlavičkou UCI kategorie C3.

Přihlášky se organizátorům z Author Teamu Stupno jen hrnou. Kromě českých jezdců v čele s olympionikem Ondřejem Cinkem, který je jako místní rodák ambasadorem akce, evidují pořadatelé přihlášky bikerů z Německa, Holandska a Izraele. A nechybí známá jména.

Vedle Cinka se na start postaví i další účastnice olympijského závodu Anne Terpstraová z Nizozemska, která v Tokiu skončila pátá. Sympatická bikerka loni závod ve Stupně ovládla a jen pár dnů po návratu z Japonska přijede vítězství obhajovat.

„Ahoj Stupno, tak jsem viděla, jakou jste na trati postavili lávku přes vodu (organizátoři museli kvůli prosakující vodě upravit asi nejatraktivnější pasáž okruhu s velkým skokem). Vypadá to zase skvěle. Po cestování z Japonska se cítím připravena v neděli závodit! Můžete mě uvést na startovní listinu,“ napsala Terpstraová.

„Je to skvělá zpráva! Anna původně mínila, že to po olympiádě nedá, že bude odpočívat po náročném cestování a připravovat se na mistrovství Evropy, ale teď potvrdila svou účast,“ rozplývá se manažer závodu Ondřej Paur.

A kdo se pustí do boje s nizozemskou hvězdou?

Jistě reprezentantka do 23 let Adéla Holubová z plzeňské sestavy kola-bbm.cz a hlavně vítězka víkendového závodu Českého poháru v Hlinsku Jana Czeczinkarová. „Startovka žen sice zatím příliš jmen nečítá, ale věříme, že se to ještě změní. Jede se o atraktivní finanční ceny i o body do rankingu UCI,“ připomíná Paur.

Zato soupis přihlášených mužů je už nyní nabitý. „Dá se říci, že až na obhájce vítězství Martina Stoška, což je hlavně maratonec, bude na startu kompletní špička českého cross country,“ vyhlašuje spolu s Jaroslavem Rybou hlavní tahoun organizačního štábu.

Tak si startovku prolétněme. Domácí jednička Ondřej Cink, dále světová legenda, někdejší mistr světa a olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý, k tomu Jan Škarnitzl, Lukáš Kobes, Marek Rauchfuss, Jan Vastl, Jan Rajchart, Jaromír Skála, Filip Adel, Michal Kaněra či Jakub Šulc. A proti nim znovu specialista cyklokrosař Michael Boroš.

,,Ondra Cink je jasně největším tahákem. Ve Stupně je doma a u trati bude mít nespočet fanoušků. Všichni ho chtějí po olympiádě vidět a obrovským lákadlem bude i jeho autogramiáda (začne v neděli ve 12.00),“ míní Paur.

S Cinkem ve Stupně rozjížděli závodní kariéru a stále je pojí úzké přátelství.

Organizátoři ale vítají i účast Jaroslava Kulhavého. „Je to pro nás čest, že se taková hvězda ve Stupně ukáže. Jardu jsme lanařili celá léta a letos konečně bude na startu,“ konstatuje Paur.

A připomíná, že jako každý rok bude mít závodění ve Stupně charitativní motiv.

„V charitativním stánku bude možné koupit znovu atraktivní věci, především oblečení od závodníků, mj. podepsaný dres Ondry Cinka nebo Anny Terpstraové, a tak podpořit dobrou věc. Výtěžek bude předán hned na závěr akce,“ avizuje Paur.

Start i cíl závodů je znovu situován do areálu Ultramarínka. Jestliže v sobotu jsou od 9.00 hod. na programu pohárové souboje dětí, kadetů, žen a mužů s mistrovskou příchutí, neděle je vyhrazena mezinárodním závodům. Souboj žen Elite startuje ve 13.00 hod., muži Elite se na trať vydají ve 14.30 hod. Už v 10.00 se utkají junioři, juniorky startují po ženách ve 13.01 hodin.