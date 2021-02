„Z téhle remízy mám takový neutrální pocit. Určitě jsme dnes chtěli i vyhrát, hráli jsme doma a zápas se pro nás vyvíjel dobře, jelikož jsme vedli 1:0. Nakonec Chrudim zápas otočila, takže pro nás asi bod dobrý, si myslím,“ řekl svazovému webu autor vyrovnávacího gólu na 3:3 Michal Holý z Interobalu Plzeň.

První poločas branku nenabídl. Po změně stran Plzeň vedla 1:0, pak prohrávala 1:2 a 2:3, ale necelé čtyři minuty před koncem zápasu vyrovnal na konečných 3:3 Holý.„I když jsme prohrávali, pořád jsme hráli, jako by to bylo 0:0. Samozřejmě jsme už museli trochu do rizika. Naštěstí nám to tam spadlo ze standardní situace na 3:3. Pak už se oba týmy bály něco ztratit a na konci byla pro oba týmy remíza dobrá. V podstatě se nic neděje. Postavení v tabulce zůstalo stejné,“ dodal Holý.

Reprezentační futsalista byl i u prvních dvou gólů domácích, protože Kozárovi a Seidlerovi na ně přihrával. Svůj gól dal po standardce do horního rohu branky. „Poslední dobou mi to ze standardních situací padá, tak doufám, že to bude pokračovat i nadále,“ usmíval se.

Plzeňští futsalisté nemají příliš času na regeneraci, protože už ve středu hrají od 20.30 hodin v České Lípě. „Musí se to všechno dohrát, co bylo odložené. Dnes (úterý) nás čeká regenerační trénink a ve středu pojedeme do České Lípy samozřejmě pro vítězství,“ uvedl Michal Holý.