„A povedlo se, i když jsem první dva roky hrál na Junior College, což je nižší liga než NCAA. Ale i tu jsem si nakonec dva roky zahrál v New Yorku,“ popisoval v telefonickém rozhovoru pro Deník svoje putování Jan Švandrlík.

Od návratu do Česka v létě 2018 hraje 26letý basketbalista nejvyšší soutěž za Opavu. A teď se vrací do rodné Plzně, aby tady zabojoval o triumf ve Final4 Hyundai Českého poháru.

„Pro mě je to extra motivace, domů se vracím po několika letech. Za Plzeň jsem hrál naposledy v patnácti letech,“ hlásil Jan Švandrlík. „Přijde se podívat spousta kamarádů, rodina,“ doplnil.

Jak se vůbec stane, že mladý basketbalista zamíří v 15 letech z Plzně do světa?

Hodně mi pomohl agent. Já jsem chtěl vždycky hrát na co nejvyšší úrovni. Možná ještě vyšší než teď. Ale rozhodně to nebylo tak, že jsem chtěl už tehdy do Ameriky. Postupně jsem si vybíral možnosti, které pro mě byly v dané chvíli nejlepší.

Minimálně zpočátku asi nebylo jednoduché si v 15 letech zvykat na jinou zemi…

Měl jsem za sebou pár kurzů španělštiny. Ale když jsem tam přijel, nerozuměl jsem. Naštěstí tam byl ještě jeden Čech, válčili jsme spolu. Oni jsou tam na cizince zvyklí, všichni mi pomáhali.

Předpokládám, že putování bylo spojené i se studiem…

Táta nikdy nechtěl, abych studoval dálkově, takže ve Španělsku jsem normálně chodil do školy. Díky tomu umím slušně španělsky. No a v Americe je basketbal univerzitní sport.

Co máte tedy vystudováno?

Mám španělskou střední školu. A bakaláře mezinárodního obchodu a MBA ve financích.

Předpokládám ale, že jste basketbalový profesionál?

Zatím ano. (úsměv) Uvidíme, jak dlouho to vydrží.

Probírali jsme vaši cestu do světa, jak se zrodil návrat do České republiky?

Už jsem toho měl v cizině dost, na univerzitě jsem nehrál takovou porci minut. Ale pořád jsem chtěl hrát basket na vysoké úrovni.

A proč zrovna Opava?

Je to přední český klub. A v té době zrovna postoupili do Champions League, to bylo velké lákadlo. A pak byla zajímavá ještě jedna věc.

Povídejte?

Je tam parta český kluků, český kouč. To mi po čtyřech letech mezi Američany už taky chybělo. Já jsem takový opavský cizinec. (úsměv)

A co na to říkali doma?

Smáli se, že když už jsem se vrátil do republiky, je to snad nejdále, co to jde. Ale chápali, že je to pro mě výzva. Rodiče mě vždycky podporovali.

S basketem jste prošel kus světa. Jaké máte sny teď?

Já si teď všechno užívám. V patnácti letech jsem odešel, že chci být profík. A teď mám možnost si to pár let plnit. Mít život, co jsem vždycky chtěl. Být s partou, chodit na tréninky, hrát zápasy.

A teď je tady semifinále Českého poháru. Jste rádi, že jste se vyhnuli Nymburku?

Samozřejmě, Nymburk je vždycky těžký oříšek. My jsme ho ještě neporazili. Takhle máme větší šanci na postup, i když i USK Praha je teď v hodně dobré formě.

Když zůstaneme u Nymburka, je to vůbec v Česku soupeř k poražení?

Rozhodně to momentálně není tým, který by se dal porážet… Ale je to basket, jednou se dá porazit každý. My už jsme párkrát byli blízko. Ale oni vždycky utekli z lopaty. Kdyby to vyšlo teď ve finále, bylo by to super. Nejdřív ale musíme přejít přes pražské USK.

Jaký to je soupeř? Jakou s nimi máte bilanci?

My jsme je sice v lize doma porazili, ale venku jsme dostali výrazným rozdílem. Možná to není tak zvučné jméno, ani podle postavení v tabulce, ale bude to těžké.