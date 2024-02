Bude to jeho druhá účast na velké mezinárodní akci v atletice dospělých. Výškař Škody Plzeň Jan Štefela startoval před dvěma roky na mistrovství Evropy pod širým nebem, ale teď ho čeká o stupínek prestižnější závod. Dvaadvacetiletý svěřenec trenéra Jaroslava Báby se zúčastní halového mistrovství světa (1. – 3. března) ve skotském Glasgow.

Jan Štefela. | Foto: Jan Kucharčík

Štefela není bez šance na medaili, vždyť v letošních světových tabulkách mu patří čtvrté místo.

„Na mistrovství odlétáms respektem k ostatním soupeřům. Přeci jen je to teprve moje druhá velká mezinárodní akce mezi dospělými. Velkým favoritem je pro mě obhájce titulu Woo, ale jinak by se mohlo jednat o hodně otevřenou a vyrovnanou soutěž a já se budu snažit podat co nejlepší výkon,“ řekl svazovému webu Jan Štefela.

Mezi dospělými na ME 2022 skončil sedmý. V roce 2021 se stal mistrem Evropy do 23 let.

