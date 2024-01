Výškař Štefela přeskočil 230 centimetrů. Skok si vůbec nepamatuji, rozplýval se

Výškař Škody Plzeň Jan Štefela vkročil do nového roku znamenitě. Dvaadvacetiletý někdejší mistr Evropy do 22 let předvedl při závodech v pražské Stromovce nejdelší skok za osm let. Štefela poprvé v kariéře překonal laťku ve výšce 230 centimetrů. Posledním českým výškařem, který zdolal 230 centimetrů byl Štefelův trenér Jaroslav Bába, který v kvalifikaci mistrovství světa v Pekingu 2015 skočil 231 centimetrů.

Jan Štefela na mistrovství Evropy 2022. | Foto: ČAS/Soňa Maléterová