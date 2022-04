„Do šancí jsme se dostávaly, ale trápila nás střelecká úspěšnost. Výborně zachytala přeštická gólmanka a zároveň i my jsme se netrefovaly tak, jak bychom měly," vysvětlovala trenérka Tymákova Václava Šmídlová.

Její svěřenkyně nejsou zatím na jaře tak dominantní, jako bývalo zvykem v uplynulých sezonách.

„V poslední době se nám nedaří. Nepomohly nám ty dvě neúplné sezoně, kdy vždy nebyla jarní část a nás tak minuly těžké zápasy. Hodně nás to poznamenalo, když jsme si odvykly být pod větší zátěží. Budeme chtít hrát o co nejlepší umístění. Pokud ale nezlepšíme svůj výkon, budeme to mít těžké," je si vědoma Šmídlová.

V dalším utkání se naopak nedařilo Blovicím, které podlehly Bakovu vysoko 11:22.

I. liga žen – finálová skupina: Tymákov- Přeštice 12:13 (8:7), Bakov n. J. – Blovice 22:11 (11:8), Dobruška – Krčín 27:19 (15:7), Hlinsko – Stará Ves 24:23 (15:7).

Následující program: pátek od 11.00: Dobruška - Tymákov.

Tabulka nadstavbové části první ligy národních házenkářekZdroj: Deník/Dominik Rejthar