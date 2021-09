Forejt v této sezoně překonal hranici 57 metrů už v srpnu na Hradeckých Memoriálech. "Než jsme začali na jaře trénovat, neměl jsem představu, kolik mohu hodit. Před rokem jsem stabilně házel kolem padesáti metrů, ale věděl jsem, že v juniorech jsem dosahoval skoro 57 metrů. Když už jsme začali závodit, zlepšoval jsem se a tušil jsem, že mohu házet dál a dál. Chtěl jsem hodit 58 metrů, do kterých mně chybí hodně málo. Už asi osmý závod jsem hodil přes 56 metrů, ale je mi jasné, že se ještě mohu zlepšovat. Mám ještě jeden závodit, tak uvidíme, jestli hodím 58 metrů," řekl Michal Forejt.

Trochu ho mrzí, že za hranici 57 metrů neposlal disk na červencovém mistrovství Evropy do 22 let. V Tallinnu hodil 56,30 metru a skončil osmý. "Na druhou stranu si říkám, že je to trochu přirozené. Po změně trenéra jsem počítal s tím, že si to bude sedat hodně dlouho. Ale ani na mistrovství Evropy to nedopadlo špatně, protože jsem hodil jen asi o metr méně, což by v konečném umístění asi nic neřešilo. S trenérem jsme se bavili, že v Tallinnu jsem měl mnohem lepší začátek otočky, ale horší odhod, protože do toho disku jsem se neopřel. Teď je to naopak - mám horší začátek, ale skoro perfektní odhoz," vysvětlil Forejt

Trenérem jednadvacetiletého diskaře je Petr Stehlík. Minulou sezonu měl průměrnou hodnotu hodu ze závodů kolem 52 metrů. Tento ročník je to zhruba 55,50 metru. "Vylepšii jsem si osobák, ale hlavně výkonnost je stabilní. V Turnově jsem hodil 57 a půl metru do úplného bezvětří. Pokud by foukal vítr, mohl bych hodit i přes 59 metrů, protože protivítr udělá hodně velký rozdíl. Myslím si, že s trenérem jsme udělali obrovský progres," tvrdil Michal Forejt.

V Turnově se představil i v sektoru koulařů a skončil třetí výkonem 16,14 metru. "V létě jsme na kouli trochu zanevřeli. V halové sezoně ji trénujeme více. Momentálně se jí věnujeme třeba na závodech extraligy. Do budoucna opět plánujeme věnovat se kouli více v halové sezoně, ale venku jen při extralize nebo na mistrovství republiky," uvedl atlet plzeňské Škodovky.

Ve finále extraligy družstev (5. září v Břeclavi) překonal koulařský dosavadní osobní rekord na 16,91 metru. "Ale v hale jsem už měl přes sedmnáct metrů," upozornil Michal Forejt.