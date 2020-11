„Když jsem viděl sobotní výsledky, tak mě napadlo, že bude jedno, jaký bude náš soupeř po měsíční pauze,“ odpověděl Douda, jestli byly Maloměřice ideálním protivníkem na rozehrání po koronavirové přestávce.

Jaké to bylo hrát soutěžní zápas po měsíční přestávce a týdnu tréninku v hale?

Není to příjemné a myslím si, že je vidět na výsledcích ostatních mužstev, že to není úplně ideální.

Vysvětlujete si rozpačitý úvod zápasu (Talent prohrával 5:7 ve 12. minutě, pozn. aut.) dlouhou zápasovou a tréninkovou pauzou?

Myslím si, že začátek zápasu jsme měli dobrý, ale výborně zachytal soupeřův brankář. Za sedm minut jsme nedali šest tutových šancí, mohlo to být 10:3 a bylo by to bez rozpačitého úvodu.

Vstřelil jste 20. a 30. gól svého týmu. To vás bude něco stát do pokladny…

Za 30. gól asi jo, ale za 20. ne. Tedy doufám, že se nezavedlo něco nového (smích).

Jaký očekáváte herní vývoj?

Bylo by dobré, pokud by to bylo lepší a lepší. Když má člověk možnost trénovat v hale, tak by to mělo být trénink od tréninku lepší. Sezona je tak rozkouskovaná, že člověk neví, co se stane zítra. Takže stoprocentně nedokážu říct, jestli to bude lepší, nebo horší. Připravíme se na další zápas a uvidíme.

Ten by měl být v Jičíně…

Jestli se nic nezmění, tak nás čeká venku Jičín.

Jaký je to soupeř?

Vždy je to tam zvláštní, což je dané i tím, že na domácí chodí dost lidí. Ale teď diváci nepřijdou. Jičín má skvělý vstup do sezony (Ronal vede tabulku, Plzeň je třetí, pozn. aut.), v sobotu vyhrál v Brně. Určitě to nebude tak jednoznačné jako s Maloměřicemi a takový výkon by v Jičíně asi nestačil.

Zmínil jste diváky. Jak moc je zvláštní hrát v prázdné hale?

Je to jako na tréninku. Nevím, jak bych to popsal… Je to na ..... Chápeme to, ale je to zvláštní. Většina nás hraje pro lidi, a protože nás házená baví. Když se sejdeme na zápas v atmosféře jako na tréninku, tak je to divný. Tak to bohužel je, ale aspoň, že můžeme hrát.

Poslední domácí zápas proti Frýdku znělo fandění z reproduktorů, ale teď ne. Nechybělo vám?

Abych se přiznal, tak jsem to proti Frýdku ani nepostřehl. Zaznamenal jsem to, až když jsem seděl na střídačce. Při hře něco takového nevnímám.