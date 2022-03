„Do Jihlavy jsme znovu odjeli v okleštěné sestavě. Do zápasu jsme bohužel vstoupili vlažně. Soupeř nám utekl, ale do pauzy se nám ještě povedlo vyrovnat. Po první půli vedla Jihlava o tři body a následně se jí vydařila třetí část, kdy jsme měli nízké procento úspěšnosti střelby a zároveň jsme nedokázali zastavit soupeře na doskoku. Přestože jsme byli v hodně poslepovaném složení a nepředvedli jsme zrovna dobrý výkon, sehráli jsme poměrně vyrovnané utkání, v němž soupeř musel nechat hrát své stěžejní hráče až do konce,“ hodnotil duel trenér Lokomotivy Erik Eisman.