„Určitě jsme rádi za výhru, protože zápas prvního kola proti Novému Veselí nám nevyšel. Vítězstvím ve Frýdku se nám ulevilo a částečně z nás spadl tlak,“ říkal autor čtyř plzeňských gólů pivot Daniel Režnický.

Najeli jste tímto zápasem na vítěznou vlnu?

Doufáme v to. Věříme, že dva body z Frýdku jsou odrazovým můstkem a že už budeme jen lepší a lepší.

Neudrželi jste pětigólový náskok. Nenastane opět něco jako v minulé sezoně, kdy jste se báli o výsledek i při vyšším náskoku?

Těžko říct. Frýdek má zkušený tým s velice dobrou hrou spojek i pivota. Navíc zápasy ve Frýdku nejsou jednoduché, takže jsme nakonec rádi, že jsme zápas zvládli i o jeden gól. Samozřejmě bychom chtěli vyhrávat o více gólů, ale zatím jsme rádi i za hubenou výhru.

Může být výhra o gól lepší pro psychiku, případně z toho pohledu, že si ji člověk víc váží?

Vzhledem k tomu, že nám nevyšel první zápas, tak i výhra o gól je pro psychiku mužstva a semknutost důležitější, než kdyby se vyhrálo o deset branek. Víme ale, že v naší hře jsou stále rezervy a nedostatky.

Rozhodčí rozdali šestnáct dvouminutových trestů včetně dvou minut trenérovi Petru Štochlovi…

(usměje se). Když to zapíská rozhodčí, tak to jsou dvě minuty. Ve Frýdku pískali častěji, ale z mého pohledu to ne vždy byly fauly. Jak jsem řekl, rozhodčí má vždy pravdu a toho se musíme držet.

Bude trendem extraligy, že rozhodčí budou přísnější, nebo to byla pouze nějaká anomálie?

Těžko říct, protože nevím, jaké dostávají instrukce. Musíme si počkat na další zápasy.

Vám hráčům by přísný metr nemusel vyhovovat.

Pro většinu hráčů je lepší, když mohou hrát na hranici pravidel nebo tvrději, ale ne zákeřně. Ve Frýdku jsme se docela báli, jestli z kontaktu nebude dvouminutový trest.

V neděli hrajete s Maloměřicemi, které porazily Hranice. Souhlasíte, že Maloměřice už nebudou tím soupeřem jako v minulé a hlavně předminulé sezoně?

Maloměřice posílili zkušení hráči z Brna. Vyhrály nad Hranicemi o jedenáct gólů a s Lovosicemi vedly 5:1. Takže to nebude lehký soupeř. Souhlasím s tím, že už to nejsou ty Maloměřice z předminulé sezony, kdy byly extraligovým nováčkem a rozkoukávaly se.