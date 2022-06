„Bylo to moc krásné. Jet závod na domácí trati je obrovský emotivní zážitek. Opravdu jsme si to užili, jízdou jsme se bavili, byla to pecka,“ mohl být Václav Pech spokojený po projetí cílem na plzeňském náměstí.

A pochválili i pořadatele. „Už loni to dobře nastartovali,“ připomněl, že tehdy se rallye do okolí Plzně vrátila po třiceti letech. „A letos na to navázali, rychlostky byly perfektní, všechno běželo, lidí bylo hodně,“ rozplýval se 45letý plzeňský jezdec.

Štajf se díky druhému místu v Plzni posunul v součtu s třetí příčkou na úvodním podniku v Kopné do čela průběžného pořadí MČR ve sprintrallye.

„Scénář byl velmi podobný tomu z Kopné. V ranních rychlostních zkouškách se zadařilo a na druhém místě po první sekci si vytvořil dostatečný časový náskok na třetího v pořadí a ten až do cíle soutěže úspěšně kontroloval,“ okomentoval Racing 21 team na facebookovém profilu počínání Vojtěcha Štajfa na plzeňské rallye.

Dařilo se i dalším Západočechům, blovický Václav Kopáček vystoupal na bronzový stupínek, když porazil ve vyrovnaném souboji o 2,4 vteřiny Martina Vlčka.

„Nečekal jsem, že bychom mohli obhájit loňské umístění, protože to jsme měli špičkové auto. Trochu jsem se lekl, jak vysoké jsem dostal startovní číslo. Byl bych rád, kdybychom se motali na hranici druhé pětky,“ říkal Václav Kopáček, ale nakonec nestačil jen na Pecha se Štajfem a obhájil loňskou třetí příčku.

Páté místo pak obsadil Karel Trněný z Meclova.

Vítězný Pech nasadil hned od první rychlostní zkoušky totální tempo, v jakém jel nedávnou krumlovskou rallye, a na čele získal uklidňující náskok. Ten si pak už jenom zkušeně hlídali. A jako bonus mohli přidat několik efektních průjezdů pro nadšené diváky.

„Chtěl jsem si s autem vyzkoušet věci, které jsem zatím nikdy nedělal, abych se s ním ještě víc sžil. Z mého pohledu to bylo velmi užitečné svezení a jsem rád, že to kvitovali i diváci,“ pochvaloval si Václav Pech.

Přestože od začátku poměrně jasně vedl, stejně nechtěl nic podcenit. „Už jsem zažil při rallye spoustu situací. Dokud nejste na cílové čáře, nemůžete říct, že máte vítězství v kapse,“ popisoval.

„Už po první rychlostní zkoušce, kde jsme soupeřům odskočili, jsem ale věděl, že to máme ve svých rukou,“ usmíval se Václav Pech.

Start na Lak Racing Rallye Plzeň zvolil i přesto, že je mezi dvěma závody mistrovství ČR, které je pro něho prioritou. Jednak se chtěl předvést domácímu publiku a pak to vzal také jako ostrý test na Agrotec Rallye Hustopeče (17. a 18. června).

„Kvůli problémům, které nás předtím potkaly na Šumavě, jsme chtěli v Plzni startovat, abychom si vyzkoušeli novou hydrauliku, která přišla z Anglie na poslední chvíli. Všechno se povedlo, jsem z toho nadšený,“ doplnil osminásobný mistr České republiky, kterého teď čekají dva závody „velkého mistráku“ v rychlém sledu po sobě. Vedle už zmíněných Hustopečí se pojede začátkem července v okolí Mladé Boleslavi populární Rallye Bohemia (9.-10. 7.).

„Auto teď opět mechanici rozeberou do posledního šroubku, uděláme defektoskopii, všechno zkontrolujeme,“ popisoval Pech, jaký bude program do startu hustopečské rallye.

Výsledky

16. ročník Lak Racing Rallye Plzeň, druhý podnik mistrovství ČR ve sprintrallye:

1. Pech, Uhel (Ford Focus WRC) 41:09,9

2. Štajf, Rajnoha (Volkswagen Polo Gti R5) -1:16,4

3. Kopáček, Picka (Ford Fiesta R5) -1:45,1

4. Vlček, Skripová (Hyundai i20 N Rally2) –1:48,4

5. Trněný, Pritzl (Škoda Fabia WRC) –2:35,7

6. Horák Michal, Horák Ivan (Škoda Fabia R5) –3:00,1

7. Bisaha, Kiška (Hyundai i20 R5) –3:22,1

8. Štochl, Zalabák (Škoda Fabia R5) –3:22,4

9. Tomek, Švec (Škoda Fabia Rally2 Evo) – 3:27,0

10. Dohnal, Vybíral (Renault Clio S1600) – 3:33,4