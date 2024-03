Futsalisté Interobalu Plzeň začali čtvrtfinále play-off první ligy domácí výhrou 5:0 nad Libercem a v sérii hrané na tři vítězství vedou 1:0. Dva góly vstřelil Holý, po jednom dali Vitinho a Knobloch a jedna branka byla vlastní. Kaňkou na vítězném utkání je zranění brankáře Lukáše Němce, který si zlomil ruku a sezona pro něj skončila.

1. čtvrtfinále play-off Interobal Plzeň - FTZS Liberec 5:0 | Video: Martin Švec

„Zranění Lukáše mě nejvíc mrzí,“ řekl trenér Interobalu Plzeň Marek Kopecký.

Obhájci mistrovského titulu vyhráli první půli 2:0 a v té druhé během čtyř minut její poloviny navýšili náskok na 5:0 a tímto výsledkem i zápas skončil.

„Do ideálu to ale mělo z naší strany docela daleko, čekal jsme svěžejší výkon. Možná to bylo tím, že jsme dlouho nehráli. V první půli jsme byli trochu nervózní, nehráli jsme tak, jak jsme si řekli. Pustili jsme soupeře čtyřikrát do samostatného úniku na brankáře. Věděli jsme, že Liberec bude zalezlý a hrát na brejky. Ale samozřejmě v play-off se hraje na vítězství, máme první bod v sérii, takže jsme spokojení. Nicméně máme co zlepšovat,“ prohlásil Kopecký.

Zápas se hrál ve velkém tempu, i když to podle výsledku tak nevypadá, řekl Vnuk

Liberecké futsalisty několikrát podržel brankář Vogt. „Je pravda, že jsme neproměnili spoustu šancí, což také hraje velkou roli. Vedli jsme 2:0, ale Liberec cítil šanci. Slavie vedla v prvním čtvrtfinále v Chomutově také 2:0, ale prohrála 2:6. Takže je to ošidné. Liberec cítil šanci a viděl, že my nejsme v ideálním rozpoložení. Opakuji, důležitý je první bod, navíc s nulou vzadu, podrželi nás gólmani,“ uvedl kouč Plzně.

V pátek (od 19.00) se série stěhuje do Liberce.

„V Liberci od soupeře neočekávám nic nového. Myslím si, že zase bude hrát na brejky, čekat na naši chybu a nebude to chtít otevřít. Věřím, že jsme se dneska rozběhali, ve středu zregenerujeme, ve čtvrtek se připravíme na zápas a doufám, že ho zvládneme,“ uzavřel Marek Kopecký.

Interobal Plzeň - FTZS Liberec 5:0 (2:0)

Branky a nahrávky: 5. Vitinho (Knobloch), 11. Holý (Rešetár), 28. Jelínek (vla.), 29. Knobloch, 32. Holý (Vahala).

Sestava Interobalu: Němec (20. Vahala) – Holý, Rešetár, Vnuk, Křivánek – Mikuš, Vitinho, Knobloch, Kozár – Kaká, Rick, Künstner. ŽK: 1:1. Diváci: 200.

