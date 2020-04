„Čekáme a věřím, že od svazu přijde včas zpráva, že šampionát bude, nebo nebude, abychom na republiku vyladili formu,“ říká čtvrtkařka Škody Plzeň Tereza Petržilková.

Od minulého týdne můžete trénovat na stadionu…

Ano. Musíme dodržovat nařízená pravidla o vzdálenosti a neshlukovat se. Když se mnou běhá trenér, tak je ob dvě dráhy ode mě (smích). Zatím jedu takový smíšený režim. Nemám speciální tréninky a s trenérem vyčkáváme, abychom formu nevyladili příliš brzy, protože mistrovství může být v srpnu. Pro sportovce je špatné, že panuje taková nejistota. Nevíme, jestli se máme šetřit nebo trénovat úplně naplno.

Trenér Škody Plzeň Michal Černý řekl, že začínat sezonu v červnu jejím vrcholem by nebylo šťastné. Byla byste pro srpnový termín MČR?

Stoprocentně. Pan Černý to řekl dobře, protože my potřebujeme několik závodů, abychom se do toho dostali – trošku se vyzávodit. Před čtvrtkou si dát dvoustovku a třístovku, tedy proložit to rychlostí, pak dva tři závody na čtvrtce, a teprve potom běžet vrchol sezony. Věřím, že někteří atleti umí běžet z fleku dobře, ale to třeba můj případ úplně není. (smích)

Chybějí vám závody?

V halové sezoně jsem si pořádně nezazávodila, protože ve třetím kontrolním závodě jsem si přivodila svalové zranění. Takže už se docela začínám těšit.

Musela jste kvůli koronavirové pandemii přehodnotit sezonní cíle?

Určitě. S reprezentační štafetou žen i mixu jsme se chtěli pokusit probojovat na olympiádu a na mistrovství Evropy.

Olympiáda bude za rok a do té doby se můžete zlepšovat.

Vzhledem k tomu, že jsem byla zraněná, tak je to pro mě lepší. Jsou ale atleti, kteří mají nějaký věk a pro ně je přesun olympijských hero rok nepříjemný.