Po třech dějstvích ve Švýcarsku a dni volna pokračuje osmidílná série v italském Toblachu závody volnou technikou.

Předtím ve vysokohorském středisku Val Müstair absolvovali běžci na lyžích sprint a dva distanční závody – klasicky s hromadným startem a stíhačku volně.

Razýmová je zatím průběžně šestnáctá.

V úvodním sprintu, kdy jí jen těsně unikl postup do hlavního závodu, skončila Razýmová třiatřicátá, ale hned v další etapě už pronikla do dvacítky.

Na klasické desítce byla 29letá reprezentantka čtrnáctá se ztrátou 24,7 sekundy na vítěznou Linu Svahnovou ze Švédska. Přesto byla spokojená jen napůl.

„Výkonnostně jsem měla na lepší umístění. Lyže byly skvěle připravené na stoupání, ale ve sjezdech jsem trochu ztrácela, což mě asi nějaké místo stálo. Nicméně je dobré vědět, že na to výkonnostně mám,“ uvedla Razýmová pro web lyžařského svazu.

Do stíhačky volně nastupovala ze šestnáctého místa s odstupem 1:38 minuty za průběžně první Svahnovou, zajela třináctý čas a pozici udržela. „Šlo o výsledek, co neurazí, nenadchne. Měla jsem dobré lyže, tak jsem ráda, že se mi podařilo ušetřit nějaké síly do dalších dnů. Myslím, že mám dobrou výchozí pozici do dalších závodů,“ prohlásila po závodě členka plzeňského Sport Clubu.

Na aktuálně vedoucí Američanku Jessii Digginsovou ztrácí Razýmová dvě minuty a sedm sekund.

Z českých reprezentantů si nejlépe vede Michal Novák, kterému patří průběžně 24. místo.