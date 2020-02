Z angažmá se vrátili Milan Škvařil s Michalem Tonarem, mistrovský tým se dohodl do konce sezony i se srbským legionářem Stefanem Terzičem. I tak byl v prvním zápase po pauze při vítězství 30:24 nejlepším střelcem Jakub Tonar, autor osmi gólů.

„Potvrdilo se, že máme na čem stavět,“ říkal Jakub Tonar. Teď už se chystá na domácí premiéru, v neděli od 11 hodin hostí plzeňští házenkáři v městské hale Hranice.

Ukázal už úvodní zápas, v čem by mohla být vaše síla?

Je znát, když můžeme na spojkách protočit dva tři hráče. Díky tomu se povede udržet tempo, soupeře to zlomí.

Teď hrajete poprvé doma, přijedou Hranice. Co od toho zápasu očekáváte?

Všichni se těšíme. Po dlouhé době nastoupíme před našimi fanoušky, budeme se jim chtít předvést. Snad to budeme mít zase pod kontrolou. Hranice v minulém kole viděly, že i favorité mohou klopýtnout, ale to my nechceme dopustit.

V čem je podle vás největší síla Hranic?

Jejich hra se točí kolem Tomáše Mlotka, u nich nám dělal problémy Magrla na křídle, v brance mají zkušeného Kučerku. Oživili to teď mladými kluky. Ale my se musíme koncentrovat na svůj výkon, když bude optimální, nemáme se čeho bát.

Soupeř se navíc pohybuje na hraně osmičky pro play-off…

Je mi jasné, že jejich motivace je obrovská. Kolem toho osmého místa se to hodně řeže. Rozhodovat může každý bod. Určitě přijedou zkusit nějaký urvat.