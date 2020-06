Zatím pilují formu na kritériích v Plzni a při společných trénincích. Jako nedávno v Krkonoších, kde s akademiky strávil pár dní i Roman Kreuziger, závodník světové profistáje NTT Pro Cycling.

„Bylo fajn, že Roman přijel na soustředění a viděl, jak fungujeme. Zážitek to byli pro závodníky,“ říká generální manažer akademie Petr Kubias. „Šlo už o ostřejší přípravu, protože první víkend v červenci nás čeká pohár 'v Olomouci,“ doplnil bývalý silničář, který projekt zaměřený na výchovu mladých cyklistů přivedl v Plzni před dvěma roky k životu.

S čím vstupujete do třetí sezony existence akademie?

Jdeme do ní zase na vyšší úrovni. Akademie získala statut Sportovního vrcholového centra mládeže. Ta cyklistický svaz zřídil čtyři, dvě na Moravě a dvě v Česku, což jsme my a pražská Dukla. Je to potvrzení, že jdeme správnou cestou.

Jak moc vás v přípravě zbrzdila koronavirová krize?

Paradoxně nám trošičku i prospěla. Udělali jsme si pořádek v týmu, v zabezpečení a chodu akademie. Věci, které normálně děláme během sezony a moc to nestíháme. Z tohoto pohledu jsem pauzu uvítal. Ale samozřejmě naši mladí potřebují závodit a určitě to nebyl ideální stav.

Co všechno jste stihli do nástupu pandemie?

Měli jsme soustředění na Mallorce. V únoru dva týdny a dva junioři tam byli ještě o týden déle. Kvalitně jsme potrénovali, počasí nám přálo. Pak následovalo soustředění v Chorvatsku, jenže tam nás bohužel zasáhla epidemie. Přijeli jsme 12. března a po třech čtyřech trénincích jsme se rychle vraceli domů. Hned poté se uzavřely hranice, takže jsme se rozprchli a až do rozvolnění opatření závodníci trénovali individuálně. Všichni to ale přežili ve zdraví.

Pomohly závodníkům moderní technologie, které dovolují simulovat tréninkv domácím prostředí?

Sice se dalo trénovat na ergometru, závodit virtuálně prostřednictvím počítače, ale stejně to s postupem času začínalo být neúnosné. Závodníci potřebují jezdit venku, potřebují kolektiv, porovnat se mezi sebou. Cyklistika se odehrává pod širým nebem.

Jaké je aktuální složení týmu?

Máme dva juniory – Martina Volfa, který je v týmu nejstarší, a nově k nám přišel šikovný prvoročák Dan Sporysch z Mladé Boleslavi, k tomu čtyři kadety a dvě kadetky. Celkem osm závoďáků, když s Jakubem Staňkem jsme se rozloučili. Nepochopil, že s výhodami, které akademie nabízí, je spojeno i plnění povinností.

Zatímco v Česku se sezona rozbíhá, v zahraničí jsou závody stále stopnuté. Je to pro vás komplikace?

Starty v zahraničí jsou letos asi passé, i když nějaké možnosti se uvolňují, třeba v Rakousku nebo na Slovensku. Otázkou však zůstává, jestli budou závody venku přístupné pro zahraniční jezdce, takže se víc soustředíme na program v Česku. Chceme být vidět na národním poháru i při etapácích, jako je Regionem Orlicko, Jevíčko a podobně.

A vrchol sezony?

Mistrovství republiky mládeže, které navíc pořádáme u Plzně. Původně se mistrák měl jet 20. července, ale nově byl termín posunutý na srpen (13. až 16. srpna). Je určený pro kategorie od žáků po juniory. Ti měli sice startovat na šampionátus muži, ale ten byl zrušen, a souboj juniorů tak bude vrcholem našeho mistrovství.

Kde se bude závodit?

Na tratích u Kyšic, kde se mladí cyklisté utkali v rámci poháru i loni. Do programu ale přibude časovka, která se pojede mezi Kyšicemi a Rokycany. Což je cca 17,5 km, které třeba junioři pojedou dvakrát a máknou si. Těžký okruh je připravený i pro závod s hromadným startem, zhruba 12,1 km dlouhý a junioři ho jedou jedenáctkrát (133 km). Bude to pěkný závod. Chceme ukázat, že i pro mládež dokážeme udělat špičkový podnik. Aby cítili, že být šampionem republiky něco znamená.

To se vám povedlo už před dvěma lety, kdy jste v Plzni uspořádali národní šampionát dospělých s největšími českými i slovenskými hvězdami na startu. Městu jste tehdy vrátili punc cyklistické bašty.

To je také náš cíl, aby se Plzeň mohla vedle fotbalu a hokeje chlubit také cyklistikou. Před lety po zániku Rudé hvězdy tu upadala, ale teď je zase víc vidět. Zvlášť v mládežnických kategoriích přibývá závodníků, kluby jsou aktivní. Přispívá k tomu i akademie. Vidět jsou naše zelené dresy, týmová auta i zázemí. Snažíme se zviditelnit naše partnery, Plzeňský kraj a reklamu děláme i městu. V týmu máme šikovné závodníky a jen to nyní posunout až do mužské kategorie. Ale k tomu zbývá ještě hodně práce.