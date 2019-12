Po poslední ztrátě bodů s jihočeskou Hlincovkou tentokrát volejbalistky Plzně zabraly naplno. V první lize žen si poradily dvakrát s Nuslemi a udržely pětibodový náskok právě před čtvrtou Hlincovkou.

„Pomohl nám kvalitní servis, kterým jsme dostávali soupeřky pod tlak. První set byl vyrovnaný, Nusle dlouho vedly, ale nakonec jsme ho získali pro sebe. Další dva jsme v poklidu zvládli,“ hodnotil první zápas plzeňský trenér Jakub Brečka.

Druhé měření sil přineslo ještě jednoznačnější průběh.

„Soupeř musel nuceně udělat změny v sestavě. Z libera se posunula jejich hráčka na smeč a bylo to znát. Pro nás to byl snazší zápas. Navázali jsme na dobrý servis a předvedli jsme i zodpovědný výkon v útoku,“ řekl k druhému duelu lodivod Plzeňanek.

Západočešky mají před sebou poslední utkání v letošním roce. Dnes a zítra se představí na palubovce pražských Řepích.

„V prvních duelech nás potrápili bojovností. Mají podobně mladý tým jako my a prezentují se i podobnou hrou. Nemají proti nám co ztratit,“ prozradil k následujícímu soupeři kouč Brečka, jenž by rád dovedl tým po podzimu mezi první trojku.

„Naše hra nebyla v předchozích utkáních ideální. Ztráceli jsme body. Věřím, že zápasy s Nuslemi nás nastartovaly a udržíme přes zimu třetí pozici,“ dodal Jakub Brečka.

Volejbal Plzeň – Sokol Nusle Praha 3:0 (24, 20, 21) a 3:0 (14, 17, 18)