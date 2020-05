Jako jedny z mála dokázaly dohrát kompletně letošní sezonu. Volejbalistky Plzně obsadily v první lize páté místo poté, co ve vyřazovací části nezvládly souboj se Žižkovem.

„Stihli jsme sezonu dohrát ještě před tím, než propukla v České republice epidemie koronaviru. V následujícím týdnu už došlo k opatřením, kdy bylo zastaveno veškeré sportovní dění,“ vzpomíná na závěr sezony trenér Volejbalu Plzeň Jakub Brečka (na snímku), kterého stále mrzí nezvládnutý dvojzápas se Žižkovem (Prohra 0:3 a 2:3 na sety).

„Cítili jsme, že bychom se mohli dostat do první čtyřky. Bohužel nám ale zápasy nevyšly podle představ. Měli jsme celou sezonu problém, že jsme nezvládali klíčové zápasy. Týkalo se to i utkáních v juniorské soutěži. Na Žižkov jsme si navíc věřili, takže je otázkou, zda došlo k nějakému podcenění. V nadstavbové části se nám proti němu dařilo. Byly to celkově náročné zápasy a rozhodlo myslím to, že holky ještě nejsou ve svém věku tak psychicky odolné. Bylo znát, že když se zápas lámal, klíčové míče získal právě soupeř,“ vysvětluje lodivod Plzeňanek.

I přes vyřazení však je Jakub Brečka spokojený s konečným výsledkem.

„S odstupem času hodnotím sezonu jako úspěšnou. Když si vzpomenu, jak tým na začátku vypadal, ušli jsme velký kus cesty. Po minulé sezoně se tým rozpadl a v kádru jsme měli jen tři hráčky nejuniorského věku. Občas nebylo vůbec lehké složit tým na zápas. Z tohoto pohledu je konečné páté místo dobré,“ říká kouč Západočešek.

Kvůli epidemii koronaviru se Brečka od té doby nesetkal se svými svěřenkyněmi, které trénují samostatně v domácím prostředí.

„Hráčky mají individuální plán na každý den. Pomáhá mi kondiční trenér mládežnických výběrů České republiky David Nerud, který mi denně posílá program pro hráčky. Dostávají úkoly, co se týká práce s míčem, nebo dalších doplňkových sportů. Záleží samozřejmě na tom, co situace, která aktuálně v naší zemi je, dovolí,“ upřesňuje Jakub Brečka, jenž má přehled, jak hráčky trénují.

„Holky mi posílají reporty ze svých domácích tréninků, abych měl zpětnou vazbu. Trénují poctivě a nyní už budou moci vyrazit si zahrát i beach volejbal. Samozřejmě ale už vyhlížíme okamžik, kdy se podmínky uvolní a budeme se moci sejít,“ těší se na shledání kouč volejbalistek, který vidí v plzeňském týmu velký potenciál.

„Věřím, že budeme pokračovat v naší cestě a příští sezonu budeme hrát zase o něco lépe. Některé hráčky se posunou z juniorek natrvalo mezi ženy a celkově budou holky zase o něco zkušenější. Sestava by měla být celkově ustálenější,“ prozrazuje Brečka, jenž doufá, že virová epidemie neovlivní negativně financování plzeňského celku.

„Nevíme zatím, zda podpora od svazu, kraje a města bude alespoň stejná jako v loňské sezoně. Pokud by se nic výrazně nezměnilo, můžeme mít dál pozitivní vyhlídky a cílit na nejvyšší pozice v lize žen, kde bychom rádi zasáhli časem i do baráže o postup do extraligy,“ netají se ambicemi Jakub Brečka.