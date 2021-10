Náročný start do sezony ale bude pokračovat. Plzeň se představí na domácí palubovce i ve středu, kdy přivítá v pohárovém utkání extraligové Lvi Praha. Zápas začíná v hale PF ZČU Plzeň na Chodském náměstí od 19 hodin.

USK Slavia Plzeň – VK EGE ČB 3:1 (25,-24,19,20)

Sestava Plzně: Holan (N.), Brabec (U), Kraus, Parkán (S), Dohnal, Nový (B), Hnojský (L)

Nervózní vstup do utkání, následný zlom v polovině prvního setu a dramatická koncovka. Zhruba tak by se dal popsat průběh prvního setu z pohledu domácích. Druhá sada byla podobná té první, soupeř vedl dokonce 19:23, nicméně domácí se ještě zasadili o dramatickou koncovku, kterou nakonec ovládly České Budějovice. V polovině druhého setu se na palubovku dostal také extraligový smečař Karlovarska Martin Fišer za střídajícího Krause. Ten výrazně oživil hru domácích a pomohl nastartovat mančaft do další sady. Ve třetí a čtvrté sadě se výrazně zlepšily všechny herní činnosti domácích. Především dobrou obranou na síti se Plzni podařilo velice dobře soupeře bránit a tím bez větších obtíží ohlídat vývoj zápasu.

USK Slavia Plzeň – VŠSK MFF Praha 3:1 (23,-18,23,20)

Sestava Plzně: Holan (N.), Brabec (U), Kraus, Parkán (S), Dohnal, Nový (B), Kozel (L)



Výrazně lepší vstup do utkání zaznamenali Plzeňané v sobotním zápase proti borcům z Univerzity Karlovy. Vypracovali si náskok, o který ale v průběhu setu postupně přišli a rozhodnout o vítězi první sady se muselo až ve vypjaté koncovce, kdy dle rozhodnutí sudí smečař MFF zasmečoval do zámezí a Plzeň tak sadu vyhrála.

Nicméně citelný rozjezd Matiků donutil kouče domácích v druhé sadě za nepříznivého stavu vystřídat univerzála Jakuba Brabce za dorostence Adama Šindlera a nahrávače Jiřího Holana za Jiřího Ulče. Ani to bohužel nepomohlo a druhá sada tak patřila hostům. Ve třetí části se pokračovalo v pozměněné sestavě s další změnou, kdy na blok nastoupil Jakub Brabec.

Přesnější mezihrou a hrou středem sítě dokázala Plzeň rozhodit do té doby dobře fungující obranu hostů a výrazně zlepšit statistiku na útoku. Třetí periodu ještě dokázal soupeř lehce zdramatizovat a čtvrtou už si bez problémů ohlídali domácí.

„Na začátku obou zápasů byla cítit nervozita, nejen z naší strany, ale i na straně soupeřů. Přeci jenom se rok nehrálo a navíc pro nás se jednalo o první prvoligový zápas po osmi letech. Přes polovinu hráčů našeho manšaftu nemělo s první ligou ještě žádné zkušenosti. I tak ale musím hodnotit oba zápasy velmi pozitivně, kluci si se soupeři dobře poradili. EGE i Matici jsou soupeři, se kterými jsme chtěli uhrát nějaké body. Při vší úctě k nim jsou určitě hratelnější než Lvi Praha a Dobřichovice, takže zisk šesti bodů je důležitý pro další postup v soutěži,“ hodnotil zápasy Jan Hrubý, trenér USK Slavia Plzeň.

„Za týden nás čekají další dva zápasy. Víme, na čem ještě zapracovat, kde máme největší slabiny. Na druhou stranu mě mile překvapil vstup našich dvou benjamínků, Kuby Hnojského a Adama Šindlera do hry. V pátečním i sobotním zápase dokázali, že nejsou na soupisce jen pro vyplnění prázdných kolonek v zápisu, ale že si své místo v týmu plnohodnotně zaslouží," chválil kouč plzeňský volejbalistů nové mladé tváře.