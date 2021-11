Vnuk z Plzně: Teplice porážím každý rok sám. Fanoušci ví, na koho nadávat

Jaký to byl zápas?

Pro celou Plzeň těžký, protože Teplice hrály dobře. Celou dobu hrály na šest lidí, my na osm, pak jsme to stáhli na sedm. Bylo to nahoru a dolů. Myslím, že fanouškům se to muselo líbit. Jen tam byly nějaké momenty, které do futsalu nepatří.

Co máte na mysli?

Myslím to věčné polehávání. Ve druhé půli jste měli převahu, jen jste nedali tolik gólů, abyste vyhráli…

My věděli, že jak Teplice hrají na těch šest sedm hráčů a Čechy do hry nepouští, tak pak nemají druhé poločasy dobré. Viděli jsme to v televizním utkání v Chrudimi, říkal nám to i trenér. My máme natrénováno, tak jsme do nich bušili. Ale nedali jsme góly, takže ta remíza je zasloužená. Dá se ten zápas srovnat s Ligou mistrů, kterou hrajete?

Myslím, že Liga mistrů je o level výš. Bohužel to tak je. Ale tyhle zápasy jsou pro nás důležité. Je dobře, že tak silné celky u nás v lize jsou, protože většinu vyhrajeme bez potíží. Vyhrávat 8:0 nám nic nedá. S Teplicemi hraje Plzeň vyhrocené zápasy, tentokrát to ale bylo celkem klidné, že?

Ony každý rok mění tým, takže ten první zápas je oťukávání, odveta bude horší. (úsměv) Vnímáte vy osobně, že v Teplicích je publikum proti vám, že vám nadává?

Já to mám rád. Teplice de facto každý rok porazím sám. Fanoušci to asi ví, tak pak ví, na koho nadávat. Já jsem zvyklý. (smích)