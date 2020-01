Tomáš Vnuk z Interobalu Plzeň skončil druhý za Michalem Seidlerem z pražské Sparty. „Druhé místo je úspěch, protože máme hodně špičkových futsalistů. Je to zadostiučinění za sezonu. I když jsem samozřejmě pomýšlel na první místo, protože každý chce být nejlepší,“ uvedl Vnuk v rozhovoru pro Deník.

Co vám ještě chybí, abyste v anketě vyhrál?

Myslím si, že Michal Seidler vyhrál díky gólům, které střílí v české lize i v Lize mistrů, takže je gólovější než já.

Jak hodnotíte rok 2019?

Na začátku roku jsem byl na hostování ve Spartě, kde jsem vyhrál domácí titul. V kanadském bodování soutěže jsem skončil třetí. V nové sezoně vedu produktivitu VARTA Futsal ligy; s Plzní jsme jen jednou prohráli a jednou remizovali. S reprezentací jsme postoupili do další fáze kvalifikace o mistrovství světa. Prohráli jsme jen dvakrát, porazili jsme Ukrajinu, vyhráli Turnaj čtyř zemí a dobře jsme se prezentovali i hrou. Kromě lehčích zranění bych nenašel žádné minus.Takže pro mě to byl úspěšný rok.

Potěšilo vás, že první tři místa ankety obsadili dva futsalisté Interobalu (Lukáš Rešetár byl třetí) a kouč Plzně Kopecký byl mezi trenéry třetí?

Samozřejmě. Je vidět, že Plzeň jde správnou cestou a že nekupuje zahraniční hráče jako třeba Chrudim. Náš brankář Lukáš Němec byl čtvrtý v kategorii talentů, což bylo pro mě zklamání, protože podle mě měl být vítězem. Trenér Kopecký dělá skvělou práci s jednadvacítkou a navazuje na to v Plzni. Myslím si, že vedení Interobalu našlo dobrou cestu, jak dělat futsal.

Brzy vás čekají kvalifikační zápasy v Brně, kde bude chybět Lukáš Rešetár a brankář Libor Gerčák. A k tomu první zápas kvůli kartám neodehraje ani vítěz ankety Futsalista roku 2019 Michal Seidler. Bude kvalifikace o to těžší?

Těžká by byla i s nimi. Nemáme lehkou skupinu. Kazachstán patří k nejlepším v Evropě, Slovinci mají také skvělé mužstvo a s Rumuny bychom měli vyhrát. Klíčový bude první zápas se Slovinskem bez Seidlera. Možná budeme hrát stejně jako Slovinci na šest lidí.

V pátek vás čeká důležitý zápas VARTA Futsal ligy na Slavii. Co od něho očekáváte?

Na Slavii to bývá vždycky těžký zápas. Vyhráli jsme tam snad jednou nebo dvakrát v historii. Statistiky pro nás nevypadají dobře, ale troufám si říct, že tuto sezonu jsme mírní favorité. Pokud vyhrajeme, přiblížíme se opět medailovým pozicím. Pak rozhodne zápas s Teplicemi, když ho neprohrajeme, udržíme velmi dobré postavení do play-off. Pokud se nám tato utkání nepovedou, nesmíme věšet hlavy a musíme dál pokračovat, protože do konce sezony bude ještě dlouhá doba. Nicméně tyto dva zápasy budou klíčové.

Cílem Interobalu je skončit v první čtyřce, abyste čtvrtfinále začínali doma?

Naším přáním i v našich silách je skončit do třetího místa, abychom se ve čtvrtfinále vyhnuli Teplicím nebo Slavii. Chceme někoho z papírově lehčích soupeřů.